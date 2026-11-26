Наслідки ранкового удару РФ по Словʼянську 26 листопада. Фото: Словʼянська МВА

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26 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще один зазнав поранень. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Словʼянській міській військовій адміністрації.

За їхніми даними, вранці 26 листопада російські війська скинули на житлові квартали Слов’янська дві авіабомби “ФАБ-250”.

У місті фіксують руйнування приватної оселі, частково постраждав багатоквартирний будинок. Також пошкоджень зазнали щонайменше 15 домівок і 13 багатоповерхівок.

Унаслідок атаки загинув 37-річний чоловік. Ще один чоловік, 1986 року народження, зазнав поранень.

Нагадаємо, понад 1,2 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту на підконтрольній частині Донецької області за добу 25 листопада. Через ці атаки загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень. Найбільшу кількість жертв серед цивільних фіксували в Словʼянську.