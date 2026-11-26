Наслідки російських ударів по Донецькій області 25 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,2 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту на підконтрольній частині Донецької області за добу 25 листопада. Через ці атаки загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень. Найбільшу кількість жертв серед цивільних фіксували в Словʼянську. Деталі про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині за 25 листопада

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували чотири населених пункти Донецької області, пишуть в поліції. Загарбники били по Слов’янську, Билбасівці, Ясногірці та Михайлівці.

Загалом війська країни-агресорки завдали 1 209 ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини регіону. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 40 — житлові будинки.

По Слов’янську росіяни вдарили двома бомбами “КАБ-500” і БпЛА “Гербера”: двоє людей загинули, ще 12 зазнали поранень. У місті фіксували руйнування пʼяти багатоповерхівок і 35 приватних будинків, а ще трьох автівок.

Билбасівку атакували два дрони — є загиблий, ще троє мешканців дістали травм. Окупанти пошкодили приміщення поштового сервісу і торговельний павільйон.

У Ясногірці внаслідок влучання FVP-дрона поранень зазнали троє людей. Загарбники понівечили цивільне авто.

За даними Донецької ОВА, з лінії фронту вдалося евакуювати ще 566 людей, серед яких 32 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак, однак ще одна на ранок 26 листопада тривала, пишуть в Генштабі ЗСУ. Зокрема, боєзіткнення фіксували у районах Лимана, Зарічного та Діброви.

Ще два боєзіткнення Сили оборони фіксували на Слов’янському напрямку у районі Озерного та в бік Пискунівки. На Костянтинівському напрямку фіксували чотири атаки у районі Костянтинівки.

Усього 18 атак відбили ЗСУ на Покровському напрямку: окупанти намагалися просунутися в районах Вільного, Молодецького та в бік Кучерів Яру, Чернігівки, Новогришиного, Мирного, Гулівого та Сергіївки.