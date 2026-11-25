Краматорськ та Олександрівка на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Окупаційні війська продовжують завдати ударів по логістичних шляхах регіону, зокрема з Краматорська до Олександрівки. На тлі цього евакуація з населених пунктів ускладнюється, тож місцевих закликають не зволікати та виїздити.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його даними, 25 листопада війська країни-агресорки перебили одну із доріг в районі Михайлівки, яка сполучає Краматорськ та Олександрівку. Це був евакуаційний шлях — тепер екіпажам доведеться шукати обʼїзд.

“Логістичні шляхи від Краматорська та Олександрівки майже кожного дня КАБами бʼють — поцілили в греблю біля Шаврової Балки, перебили обʼїзні шляхи. Сьогодні Михайлівка, там теж гребля і є інформація, що там немає шляхів, треба крюк робити великий. Все складніша евакуація звідти: населені пункти вздовж цього відтинку вже розібрали, Очеретине, Новодмитрівку й у саму Олександрівку прилітає”, — розповів посадовець.

Він зазначив, що нині над евакуацією цивільних працюють близько десяти екіпажів ДСНС та Національної поліції, а також волонтери. Цієї кількості вистачає, аби опрацьовувати заявки на порятунок, однак дедалі частіше на можливість забрати людей впливає безпекова ситуація.

“Не тільки залежить від кількості транспорту, а й безпекової складової: ставлять чергу по районах і дивляться по можливості туди заїхати. Бо люди ж своєчасно можуть не прийняти рішення, а потім, умовно, сидять десь на Малотаранівці й просять забрати їх. А туди вже хлопці на броньованому транспорті день-два заїхати. Обирають для евакуації погоду погану, коли FPV-дрони не літають або ж інші фактори, тоді їдуть”, — додав Петлін.

Зазначимо, що для безоплатної евакуації з Донецької області можна звернутися за номерами гарячої лінії:

Основні телефони: 0 800 408 911, +380 (98) 890 3318, +380 (66) 285 6290;

0 800 408 911, +380 (98) 890 3318, +380 (66) 285 6290; Вивіз тяжкохворих та людей з інвалідністю: 0 800 332 614, +380 (99) 710 4872, +380 (99) 311 5314, +380 (96) 108 6048;

0 800 332 614, +380 (99) 710 4872, +380 (99) 311 5314, +380 (96) 108 6048; Екіпаж “Білий Янгол”: 102.

Нагадаємо, майже 1,5 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 24 листопада. Внаслідок однієї з цих атак у Краматорську загинула людина. В інших населених пунктах фіксували руйнування цивільної інфраструктури.