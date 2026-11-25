Наслідки російських ударів по Донецькій області 24 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Майже 1,5 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 24 листопада. Внаслідок однієї з цих атак у Краматорську загинула людина. В інших населених пунктах фіксували руйнування цивільної інфраструктури. Більше про ситуацію в регіоні — читайте далі.

Які міста та села атакували росіяни на Донеччині за 24 листопада

Упродовж минулої доби під ударами російських військ перебували чотири населені пункти Донецької області, пишуть в поліції. Зокрема, окупанти били по Краматорську, Донецькому, Львівці та Очеретиному.

Загалом армійці завдали 1 483 удари по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини регіону. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 18 житлових будинків.

По Краматорську війська країни-агресорки завдали чотири удари: бомбою “КАБ-250”, FPV-дроном, у двох випадках вид зброї встановлюється. Через обстріл загинув чоловік — рятувальник Руслан Пригодський. Окупанти пошкодили три приватні будинки, готель, адмінбудівлю, заклад освіти, гуртожиток, гараж та цивільне авто.

У Донецькому та Львівці фіксували руйнування об’єктів інфраструктури, а в Очеретиному — 15 приватних будинків.

За даними Донецької ОВА, з лінії фронту вдалося евакуювати 564 людини, серед яких 42 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 12 атак, пишуть в Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти наступали у районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя та Кривої Луки. На Краматорському напрямку минулої доби обійшлося без штурмів.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 16 атак: в районах Костянтинівки, Новопавлівки, Довгої Балки, а також у напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку українські оборонці зупинили 28 атак: у районах Сергіївки, Молодецького і Новопавлівки, а також у напрямках Кучерового Яру, Грузького, Степів, Чернігівки, Красноподілля, Новогришиного, Мирного та Кам’янки.

Нагадаємо, через понад місяць після російського авіаудару в Краматорську 18 загиблих досі не змогли ідентифікувати. 8 жовтня в епіцентрі російської атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів.