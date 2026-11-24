Наслідки російського удару по автобусу в Краматорську, 8 жовтня 2026 року. Фото: ДонОВА

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Через понад місяць після російського авіаудару в Краматорську 18 загиблих досі не змогли ідентифікувати. 8 жовтня в епіцентрі російської атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів.

Про це пише видання “Точка Сходу” з посиланням на відповідь Служби безпеки України.

За їхніми даними, внаслідок російської атаки на Краматорськ 8 жовтня 2026-го загинула 31 людина, ще 19 зазнали поранень. Окупанти били по місту авіабомбою УМПБ Д-30 СН о 10 годині ранку: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів.

Через понад місяць після трагедії фахівцям не вдалося ідентифікувати 18 жертв. Правоохоронці призначили експертизи для встановлення генетичних ознак та відбирають біологічні зразки в імовірних родичів загиблих, щоб провести молекулярно-генетичні експертизи та встановити спорідненість. Окрім цього, до впізнання залучають тих, хто втратив звʼязок із близькими й припускають, що ті могли перебувати в автобусах або поруч із ними.

У СБУ також рекомендують звертатися щодо термінів проведення ДНК-експертиз до установ, яким доручили дослідження:

Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України;

Державною спеціалізованою установою “Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи”.

Разом із тим люди, які втратили зв’язок із рідними після удару по Краматорську, можуть подати заяву до слідчого управління СБУ на електронну адресу: [email protected].

Нагадаємо, на листопад 2026-го Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин налічує понад 115 тисяч людей. До нього увійшли як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема діти. Їх продовжують розшукувати.