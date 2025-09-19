Одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень через російські обстріли Костянтинівки 19 вересня

Наслідки обстрілу Костянтинівки за 19 вересня. Фото: Сергій Горбунов

Російські загарбники протягом п’ятниці, 19 вересня, завдають ударів по прифронтовій Костянтинівці з авіації та артилерії. Через ці атаки загинула одна цивільна людина, поранень зазнала ще одна. У місті фіксують руйнування у житлових кварталах.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“… противник здійснив декілька артилерійських обстрілів. У місті зафіксовано щонайменше шість влучань, унаслідок яких пошкоджено фасади приватних та багатоквартирних будинків, будівлю спортивного комплексу, газорозподільчий пункт та торгівельний павільйон. Найбільш трагічними стали наслідки обстрілу, під час якого одна цивільна особа отримала поранення, ще одна загинула”, — пише начальник міської ВА Сергій Горбунов.

Він вкотре закликав жителів міста евакуюватися, адже безпекова ситуація в Костянтинівці все більше загострюється. Звернутися за допомогою в евакуації можна за номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, у створеному у серпні 2025 року транзитному пункті для переселенців у Лозовій, що на Харківщині, від минулого тижня (8-14 вересня) по 19 вересня надали допомогу понад тисячі переселенців із Донецької області. Серед евакуйованих є діти.