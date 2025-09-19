Транзитний центр у Лозовій. Фото: УВКБ ООН

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У створеному у серпні 2025 року транзитному пункті для переселенців у Лозовій, що на Харківщині, від минулого тижня (8-14 вересня) по 19 вересня надали допомогу понад тисячі переселенців із Донецької області. Серед евакуйованих є діти.

Про це повідомили у пресслужбі УВКБ ООН.

“З минулого тижня понад 1 000, людей евакуйованих з Донеччини, отримали допомогу в транзитному центрі Лозової на Харківщині”, — пишуть в Агентстві ООН у справах біженців в Україні.

Там зазначили, що у центрі евакуйованим забезпечують прихисток, грошову допомогу та психологічну підтримку від УВКБ ООН та Гуманітарної місії “Проліска”.

Транзитний хаб у Лозовій, куди евакуюють жителів прифронтових регіонів, зокрема Донеччини, запрацював у серпні 2025 року після кризи у центрі в Павлограді. 16 серпня керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін заявив, що транзитний центр у Павлограді став переповненим через збільшення кількості охочих евакуюватися.

На тлі цієї проблеми невдовзі після заяви “Проліски” ще один транзитний центр з’явився у Лозовій на Харківщині, а також у селі Волоському, що поблизу Дніпра.

Нагадаємо, за останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 156 дітей. Однак близько 1,6 тисячі — поки залишаються. Найбільше — у Дружківській громаді.