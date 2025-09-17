Скільки дітей у зоні примусової евакуації Донецької області на 17 вересня 2025 року: дані Донецької ОДА

Підтримайте Вільне Радіо
За останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 156 дітей. Однак близько 1,6 тисячі — поки залишаються.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижкової.
За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває населених пунктах чотирьох громад Донецької області. Нині там залишаються не менш як 1 603 дитини, зокрема:
За останній тиждень — з 10 по 17 вересня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 156 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивезли:
Нині на підконтрольній уряду України території Донеччини мешкають 210 тисячі людей, з яких не менш як 15,2 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій 20 громад, де залишаються 17,9 тисячі цивільних.
