Скільки дітей у зоні примусової евакуації Донецької області на 17 вересня 2025 року: дані Донецької ОДА

Евакуація дітей на Донеччині. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

За останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 156 дітей. Однак близько 1,6 тисячі — поки залишаються.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижкової.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває населених пунктах чотирьох громад Донецької області. Нині там залишаються не менш як 1 603 дитини, зокрема:

Лиманська громада — одна дитина;

Добропільська громада — 7 дітей;

Криворізька громада — 13 дітей;

Дружківська громада — 1 582 дитини.

За останній тиждень — з 10 по 17 вересня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 156 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивезли:

з Лиманської громади — 8 дітей;

з Добропільської громади — 9 дітей;

з Криворізької громади — 8 дітей;

з Білозерського — 5 дітей ;

з Дружківської громади — 126 дітей.

Нині на підконтрольній уряду України території Донеччини мешкають 210 тисячі людей, з яких не менш як 15,2 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій 20 громад, де залишаються 17,9 тисячі цивільних.

