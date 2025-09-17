Приєднатись до спільноти
Ще 156 дітей вивезли із зони примусової евакуації на Донеччині за останній тиждень: скільки залишаються

Богдан Комаровський
Скільки дітей у зоні примусової евакуації Донецької області на 17 вересня 2025 року: дані Донецької ОДА
Евакуація дітей на Донеччині. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

За останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 156 дітей. Однак близько 1,6  тисячі — поки залишаються.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижкової. 

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває населених пунктах чотирьох громад Донецької області. Нині там залишаються не менш як 1 603  дитини, зокрема:

  • Лиманська громада — одна дитина;
  • Добропільська громада — 7 дітей;
  • Криворізька громада — 13 дітей;
  • Дружківська громада — 1 582 дитини.

За останній тиждень — з 10 по 17 вересня  — з небезпеки вдалося евакуювати ще 156 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивезли:

  • з Лиманської громади — 8 дітей; 
  • з Добропільської громади — 9 дітей; 
  • з Криворізької громади — 8 дітей; 
  • з Білозерського — 5 дітей ; 
  • з Дружківської громади — 126 дітей.

Нині на підконтрольній уряду України території Донеччини мешкають 210 тисячі людей, з яких  не менш як 15,2 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій 20 громад, де залишаються 17,9 тисячі цивільних.

Нагадаємо, у серпні 2025 року 93-річний Олексій Фомич вирушив пішки з Родинського до Білицького. Попереду було сім кілометрів дороги, а позаду — оселя, пасіка й собака. У сусідньому місті на чоловіка чекали волонтери, які відвезли його у безпечніше місце.

