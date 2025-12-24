Наслідки російських атак у Донецькій області за 23 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 1,8 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту фіксували на Донеччині за добу 23 грудня. Через ці атаки загинула людина, ще п’ятеро дістали поранень. Найбільше жертв через російські обстріли було у Костянтинівці. Про ситуацію в регіону та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села атакувала Росія у Донецької області за 23 грудня

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів були дев’ять населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, загарбники били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Миколаївці, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Золотих Прудах та Рубцях.

Загалом війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області 1 823 рази. Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів, з яких 11 — домівки.

Зокрема, у Лимані внаслідок російських атак загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. У місті окупанти пошкодили цивільне авто.

По Костянтинівці росіяни вдарили FPV-дронами — поранили 3 цивільних, пошкодили автомобіль. В Олексієво-Дружківці під час дронової атаки травм дістала ще одна людина.

У Слов’янську внаслідок влучання БпЛА “Італмас” руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Краматорськ зазнав атаки безпілотниками — загарбники пошкодили 2 приватні оселі, цех.

На Дружківку росіяни спрямували БпЛА “Італмас” та понівечили 6 приватних будинків. У Миколаївці пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, цивільне авто, а в селі Рубці — приватний будинок.

Як уточнили в Донецькій ОВА, за 23 грудня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 139 людей. Серед них 27 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни провели п’ять атак, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Новоселівки, Колодязів та Зарічного.

На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили одну спробу загарбників просунутись вперед у районі Дронівки. На Краматорському напрямку російські війська не наступали.

На Костянтинівському напрямку окупанти провели 16 атак поблизу Щербинівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Клебань-Бика, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 34 штурми агресора поблизу Заповідного, Родинського, Красного Лимана, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки, Горіхового та Дачного.

На Олександрівському напрямку війська країни-агресорки провели вісім атак у районах Олександрограда, Соснівки, Привільного та Рибного.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли із Сіверська на Донеччині. Окупанти мають там відчутну перевагу в живій силі та техніці та продовжують наступ. У районі міста тривають важкі бої.