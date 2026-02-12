Наслідки російських атак на Донеччині за 11 лютого. Фото: поліція Донеччини

Підконтрольну частину Донецької області протягом доби 11 лютого російські військові атакували щонайменше 1 501 раз з різних видів зброї, повідомляє поліція. Під вогнем опинилися лінія фронту та житлові квартали регіону, зокрема у Костянтинівці внаслідок ударів загинула одна людина, поранені ще четверо.

Жертви серед цивільних були у Костянтинівці

Під вогнем, повідомляє поліція, 11 лютого перебували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селище Ясногірка, села Малинівка, Сергіївка та Стародубівка.

По Костянтинівці російські військові били FPV-дроном та ствольною артилерією — загинула одна людина, поранені ще четверо. Внаслідок влучань також постраждало цивільне авто.

У Стародубівці Миколаївської громади внаслідок атак поранень зазнала одна людина, руйнувань зазнав приватний будинок.

У низці населених пунктів були влучання, але обійшлося без загибелі або поранення цивільних мешканців. Втім, є руйнування:

Слов’янськ росіяни атакували десять разів, з них вісім — 250-кілограмовими авіабомбами. У місті руйнувань зазнали 37 приватних будинків, заклад освіти та п’ять цивільних авто.

на Миколаївку спрямували 250-кілограмову авіабомбу та FPV-дрон — руйнувань зазнали два багатоквартирні й 20 приватних будинків, а також три автомобілі;

у Дружківці постраждали два приватні будинки й два цивільні авто, у Малинівці — сім приватних будинків, у Сергіївці — цивільна вантажівка;

сім ударів, зокрема дронами, росіяни завдали по Краматорську. Там руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, адмінбудівля, котельня та цивільне авто.

Загалом за добу руйнувань зазнали 94 цивільні об’єкти, з них 72 — житлові будинки.

Після опівночі удари по Краматорську продовжились, там зазнали поранень двоє цивільних мешканців, постраждала низка об’єктів інфраструктури, зокрема пожежно-рятувальна частина.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що від ранку 11 лютого по ранок 12 лютого під вогнем також були прифронтові Золотий Колодязь, Вільне, Торецьке, Райгородок, Андріївка та Платонівка.

Російські сили йшли в атаку на більшості напрямків

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 10 атак. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана й Ставків;

на Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про дії у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки;

поблизу Плещіївки, Щербинівки та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки й Софіївки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак;

у районах Родинського, Покровська, Гришиного, Котлиного, Молодецького, Філії, а також у бік Новопавлівки та Нового Шахового на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 22 штурмові дії армійців країни-агресорки;

у районі Злагоди та у бік Іванівки на Олександрівському напрямку окупанти здійснили п’ять атак.

Нагадаємо, за добу 10-11 лютого війська країни-агресорки скинули на Словʼянськ близько 12 авіабомб. Попри погіршення безпекової ситуації у місті залишають 50 тисяч людей, зокрема діти. Масованої евакуації там не фіксують.