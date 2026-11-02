Наслідки обстрілу Слов’янська за ранок 2 листопада: є загибла та поранені

Наслідки ранкової атаки по Слов’янську, 2 листопада 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Близько 10:00 російські загарбники вдарили двома 250-кілограмовими авіабомбами по центральній частині прифронтового Слов’янська. Одна з цих бомб влучила у багатоповерхівку — загинула 68-річна жінка, ще шестеро мешканців поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Серед поранених троє людей госпіталізовані, ще троє — отримали допомогу амбулаторно.

“Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, відділення нової пошти, медзаклад, магазин, автівки”, — підсумував наслідки атаки Вадим Лях.

Оновлено: у Донецькій обласній прокуратурі розкрили додаткову інформацію стосовно стану поранених. Всі вони — цивільні віком від 44 до 72 років. У них діагностують вибухові й закриту черепно-мозкову травми, перелом, уламкові поранення, контузії й забої. Троє людей — у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, від 2 листопада відділення “ПриватБанку” в Словʼянську змінило свого адресу — приміщення за старою зазнало руйнувань внаслідок російської атаки. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де тепер працює банк у місті.