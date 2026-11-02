У Словʼянську змінили адресу відділення “ПриватБанку”: де тепер працюватиме

"ПриватБанк". Ілюстративне фото: Словʼянська МВА

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З 2 листопада відділення “ПриватБанку” в Словʼянську змінило свого адресу — приміщення за старою зазнало руйнувань внаслідок російської атаки. Де тепер працюватимуть — читайте далі.

Про це повідомили у Словʼянській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що через пошкодження приміщення відділення “ПриватБанку” по вулиці Центральна 38 припиняє свою роботу. Відсьогодні воно працює за іншою адресою — вулиця Центральна 4.

Охочі можуть відвідати відділення з 11 до 16 години без перерв у будні дні. Однак субота та неділя — вихідні.

Нагадаємо, через поширення подовженої комендантської години на територію Слов’янська у місті від понеділка, 2 листопада, залишиться працювати одне відділення “Ощадбанку”. Воно розташоване у будинку №44 на вулиці Поштовій.