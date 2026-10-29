Де у Слов’янську від 2 листопада працює останнє відділення “Ощадбанку”

Відділення “Ощадбанку” у Слов’янську на вулиці Поштовій. Фото: Google Maps

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Через поширення подовженої комендантської години на територію Слов’янська у місті від понеділка, 2 листопада, залишиться працювати одне відділення “Ощадбанку”. Воно розташоване у будинку №44 на вулиці Поштовій.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Графік роботи відділення в умовах “довгої” комендантської години: з 11:00 по 15:30 без перерви. Воно працює по буднях, субота й неділя — вихідні.

Зазначимо, напередодні про аналогічні зміни в режимі роботи повідомили й щодо “ПриватБанку” в Слов’янську. У нього в місті від 2 листопада також працює одне відділення (вул. Центральна, 38), графік наступний: від 11:00 по 16:00 без перерв, субота й неділя — вихідні.

Нагадаємо, на кінець жовтня в Слов’янській громаді залишається найбільше дітей із всіх громад Донеччини, де оголошена примусова евакуація неповнолітніх — загалом 1 234.