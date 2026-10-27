У Краматорську та Слов’янську від 1 листопада працюватимуть по одному відділенню “ПриватБанку”: що відомо

Банкомат "ПриватБанку". Ілюстративне фото від "Слово і діло"

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Через збільшення тривалості комендантської години у Краматорську та Слов’янську від листопада там залишаться працювати по одному відділенню “ПриватБанку”: вони прийматимуть відвідувачів за скороченим графіком.

Про зміни в роботі компанії попередили у пресслужбі Краматорської міської ради.

У Краматорську продовжить роботу відділення у центральній частині міста за адресою: вул. Богдана Хмельницького 13-11Н. У Слов’янську від листопада звернутися можна буде тільки до відділення “ПриватБанку” по вул. Центральній, 38.

Також у Краматорській міськраді поділились графіком роботи цих відділень у листопаді, вже в умовах “довгої” комендантської години. Обидва працюватимуть від 11:00 по 16:00 без перерв, субота й неділя — вихідні.

Останнього тижня жовтня, поки нова комендантська година не набула чинності, в обох містах відділення працюють з 8:00 до 16:00.

Нагадаємо, Донецькоблгаз закликав мешканців Слов’янська повністю припинити користуватися природним газом із 08:00 29 жовтня до 17:00 30 жовтня, адже у цей період у місті триватимуть ремонтні роботи на газових мережах. Про відновлення доступу до блакитного палива у компанії обіцяють повідомити додатково.