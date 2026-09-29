 Де лінія фронту на Донеччині 29 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень через атаки по Донеччині: як минуло 28 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Ще шість населених пунктів регіону за добу були під вогнем, повідомляють у поліції. Загалом на підконтрольній частині Донеччини зафіксували 1 561 влучання — це загальна кількість ударів по лінії фронту та житлових кварталах області. Серед цивільних мешканців загинула одна людина, а також — шестеро поранених.

У Краматорську загинула людина, поранені двоє

Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селища Біленьке та Олександрівка, село Староварварівка.

На Краматорськ скинули шість 250-кілограмових авіабомб, а також били по місту дронами. Одна людина загинула, двоє поранені. Пошкоджені сім багатоквартирних та 38 приватних будинків, а також одна автівка.

Слов’янськ за добу атакували з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами — поранень зазнала одна людина, пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, музей, магазин, заклад освіти, господарська споруда, шість автомобілів “швидкої допомоги” і цивільне авто.

Ще двоє мешканців зазнали поранень у селищі Біленькому Краматорської громади, там також постраждали 13 приватних будинків. Одна людина поранена в Миколаївці.

В Олександрівці пошкоджений об’єкт інфраструктури, у Староварварівці — дві господарських споруди.

Загалом за добу зазнали руйнувань 79 цивільних об’єктів, з них 62 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом по населених пунктах Донеччини росіяни били за добу 24 рази. З лінії фронту вдалося евакуювати 355 людей, зокрема 26 дітей.

Наслідки російських атак на Миколаївку Донецької області
Кількість жертв внаслідок російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Інфографіка: Вільне Радіо
Пошкоджені будинки та автомобілі швидкої допомоги у Слов’янську
Наслідки російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Фото: поліція Донеччини
Наслідки ударів авіабомбами та дронами по Краматорську
Наслідки російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджені будинки після авіаударів по Краматорську
Наслідки російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Фото: поліція Донеччини
Руйнування після російських ударів по Краматорську 28 вересня
Наслідки російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донецької області 28 вересня 2026 року
Наслідки російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Фото: поліція Донеччини

На більшості напрямків Донеччини тривали штурми

  • як повідомили у Генштабі ЗСУ, за добу росіяни намагалися вклинитися в українську оборону на Лиманському напрямку 11 разів. Атаки тривали в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва, їх вдалося відбити;
  • на Слов’янському напрямку росіяни провели два штурми поблизу Ямполя та Кривої Луки;
  • один раз загарбники атакували у районі Юрківки на Краматорському напрямку;
  • на Костянтинівському напрямку фіксували 22 атаки, загарбники вели штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь;
  • ще 30 атак провели росіяни на Покровському напрямку. Там вони намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Молодецьке та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки й Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували низку військових об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під удари знову потрапили місце пусків безпілотників та склади росіян.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...