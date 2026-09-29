Де лінія фронту на Донеччині 29 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Ще шість населених пунктів регіону за добу були під вогнем, повідомляють у поліції. Загалом на підконтрольній частині Донеччини зафіксували 1 561 влучання — це загальна кількість ударів по лінії фронту та житлових кварталах області. Серед цивільних мешканців загинула одна людина, а також — шестеро поранених.
Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селища Біленьке та Олександрівка, село Староварварівка.
На Краматорськ скинули шість 250-кілограмових авіабомб, а також били по місту дронами. Одна людина загинула, двоє поранені. Пошкоджені сім багатоквартирних та 38 приватних будинків, а також одна автівка.
Слов’янськ за добу атакували з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами — поранень зазнала одна людина, пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, музей, магазин, заклад освіти, господарська споруда, шість автомобілів “швидкої допомоги” і цивільне авто.
Ще двоє мешканців зазнали поранень у селищі Біленькому Краматорської громади, там також постраждали 13 приватних будинків. Одна людина поранена в Миколаївці.
В Олександрівці пошкоджений об’єкт інфраструктури, у Староварварівці — дві господарських споруди.
Загалом за добу зазнали руйнувань 79 цивільних об’єктів, з них 62 — житлові будинки, уточнили в поліції.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом по населених пунктах Донеччини росіяни били за добу 24 рази. З лінії фронту вдалося евакуювати 355 людей, зокрема 26 дітей.
Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували низку військових об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під удари знову потрапили місце пусків безпілотників та склади росіян.