Де лінія фронту на Донеччині 29 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів у Донецькій області за 28 вересня. Фото: поліція Донеччини

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Ще шість населених пунктів регіону за добу були під вогнем, повідомляють у поліції. Загалом на підконтрольній частині Донеччини зафіксували 1 561 влучання — це загальна кількість ударів по лінії фронту та житлових кварталах області. Серед цивільних мешканців загинула одна людина, а також — шестеро поранених.

У Краматорську загинула людина, поранені двоє

Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селища Біленьке та Олександрівка, село Староварварівка.

На Краматорськ скинули шість 250-кілограмових авіабомб, а також били по місту дронами. Одна людина загинула, двоє поранені. Пошкоджені сім багатоквартирних та 38 приватних будинків, а також одна автівка.

Слов’янськ за добу атакували з РСЗВ “Торнадо-С” та дронами — поранень зазнала одна людина, пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, музей, магазин, заклад освіти, господарська споруда, шість автомобілів “швидкої допомоги” і цивільне авто.

Ще двоє мешканців зазнали поранень у селищі Біленькому Краматорської громади, там також постраждали 13 приватних будинків. Одна людина поранена в Миколаївці.

В Олександрівці пошкоджений об’єкт інфраструктури, у Староварварівці — дві господарських споруди.

Загалом за добу зазнали руйнувань 79 цивільних об’єктів, з них 62 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом по населених пунктах Донеччини росіяни били за добу 24 рази. З лінії фронту вдалося евакуювати 355 людей, зокрема 26 дітей.

На більшості напрямків Донеччини тривали штурми

як повідомили у Генштабі ЗСУ, за добу росіяни намагалися вклинитися в українську оборону на Лиманському напрямку 11 разів. Атаки тривали в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва, їх вдалося відбити;

на Слов’янському напрямку росіяни провели два штурми поблизу Ямполя та Кривої Луки;

один раз загарбники атакували у районі Юрківки на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 22 атаки, загарбники вели штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь;

ще 30 атак провели росіяни на Покровському напрямку . Там вони намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Молодецьке та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки й Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували низку військових об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під удари знову потрапили місце пусків безпілотників та склади росіян.