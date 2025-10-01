Наслідки російських атак у Донецькій області 30 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Близько 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області в останній день вересня. Жертвами цих атак стали дев’ятеро людей — один загиблий, ще вісім поранених. Не обійшлося у регіоні й без руйнування цивільної інфраструктури.

Як минула доба 30 вересня у Донецькій області

В останній день вересня війська країни-агресорки атакували 12 населених пунктів регіону, пишуть в поліції. Так, окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Олексієво-Дружківці, Райгородку, Черкаському, Спасько-Михайлівці, Щуровому, Юріївці та Яцьківці.

Загалом загарбники атакували житлові квартали та лінію фронту Донеччини 1 786 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 53 цивільні об’єкти, з яких 42 — житлові будинки.

Так, по Костянтинівці росіяни вдарили трьома керованими бомбами — ”КАБ-500” та дві “КАБ-250”, а також FPV-дроном і артилерією. Загинула цивільна, ще дві людини зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 9 багатоквартирних і 16 приватних будинків, а ще аптеки.

Тим часом Дружківку війська Росії атакували п’ятьма дронами різного типу — поранили трьох людей. У місті фіксували пошкодження 8 багатоповерхівок, аптеки, магазину, закладу освіти та автівки ДСНС.

На Добропілля окупанти скинули дві бомби “КАБ-250” – поранили двох людей, пошкодили приватний будинок. Ще один поранений — у Райгородку.

Краматорськ загарбники обстріляли тричі, зокрема БпЛА ”Молнія-2” та FPV-дроном. Вони пошкодили багатоквартирний і три приватних будинки, 2 господарських споруди, цивільне авто.

В Олексієво-Дружківці зазнали руйнувань 2 приватних будинки, у Спасько-Михайлівці — один. У Черкаському внаслідок влучання чотирьох авіабомб “КАБ-250” 1,5 га лісової підстилки. У Юріївці Покровського району російський FPV-дрон пошкодив оселю.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 273 людини, серед них 53 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Шандриголового, Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та у бік Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку фіксували три боєзіткнення, під час яких росіяни намагалися просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. На Торецькому напрямку загарбники 14 разів атакували у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурмову атаку агресора у районах Володимирівки, Заповідного, Родинського, Красного Лимана, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Горіхового та Філії.

На Новопавлівському напрямку війська країни-агресорки 24 рази атакували у районах Зеленого Гаю, Піддубного, Вороного, Соснівки, Січневого, Калинівського, Тернового, Ольгівського та Новогригорівки.

Нагадаємо, Мінрозвитку внесло Велику Новосілку та Курахове до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Такими вони вважають з кінця червня та липня 2025-го.