Де лінія фронту в Донецькій області на 1 листопада 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 31 жовтня 2026 року. Фото: ГУНП Донецької області

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Понад 1,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 31 жовтня. Через ці атаки загинула людина, ще восьмеро зазнали поранень. Жертвами окупантів стали жителі Словʼянська та Краматорська. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 31 жовтня

Упродовж минулої доби під ударами російських військ перебували шість населених пунктів регіоні, пишуть в поліції. Зокрема, окупанти били по Краматорську, Словʼянську, Святогірську, Ясногірці, Петрівці Першій та Степанівці.

Загалом окупанти били по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної уряду України частини Донецької області 1 444 рази. Руйнувань зазнали 45 цивільних обʼєктів, з яких 33 — домівки.

Так, у Слов’янську росіяни били дронами, а також авіабомбами — одна людина загинула та двоє зазнали поранень. У місті фіксували пошкодження 20 приватних будинків та трьох автомобілів.

У Краматорську правоохоронці зафіксували десять влучань, переважно безпілотниками та бомбами “КАБ-250”. Через обстріли окупантів постраждали шестеро цивільних людей. Також у місті зазнали руйнувань 11 багатоповерхівок та один приватний будинки, банк, складське приміщення і дві автівки. Разом із тим загарбники знищили будівлю виконавчого комітету в місті.

Окрім цього, російські удари пошкодили оселю в Степанівці, а у Святогірську — кафе.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 416 людей, зокрема 28 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Десять російських спроб просунутися вперед зупинили українські військові на Лиманському напрямку, пишуть в Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися рухатися в районах Копанок, Червоного Ставу, Шийківки, Лимана, Зарічного та Донецького.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки окупанта в районах Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксували 17 атак: окупанти вели штурми в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Найбільшу кількість штурмів зафіксували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 55 атак. Окупанти атакували у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також у напрямках Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Біляківки.

Нагадаємо, протягом жовтня 2026 року українські захисники з 1-го корпусу НГУ “АЗОВ” знищили 5017 росіян, ще 1820 дістали поранень, а 6 взяли в полон.