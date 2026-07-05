Де лінія фронту у Донецькій області на 5 липня: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 4 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Більш як 1,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області зафіксували упродовж доби 4 липня. Через російські атаки загинула людина, ще шестеро дістали поранень – серед них дитина. Жертвами окупантів стали жителі Дружківки та Краматорська. В інших населених пунктах регіону були руйнування цивільної інфраструктури. Більше про це та ситуацію на фронті – читайте далі.



Які міста та села атакували росіяни у Донецькій області 4 липня

Упродовж минулої доби під вогнем військ країни-агресорки були сім населених пунктів області, пишуть у поліції Донеччини. Окупанти били по Білозерському, Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Біленькому, Олександрівці та Очеретиному.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту регіону 1 147 разів. Руйнувань зазнали 19 цивільних обʼєктів, з них пʼять домівок.

Так, російський FPV-дрон поцілив у цивільне авто в Дружківці – одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

На Краматорськ загарбники спрямували “КАБ-250” та дрони – пʼять цивільних зазнали поранень, серед них дитина. у місті фіксували руйнування автовокзалу, супермаркету, кафе, СТО, медичного закладу, автомагазину, підприємства та автівки.

Слов’янськ війська РФ атакували трьома БпЛА “Гербера” – пошкодили два приватні будинки, автомобіль та автобус.

Внаслідок ударів окупантів у Олександрівці пошкоджена багатоповерхівка, в Очеретиному – об’єкт інфраструктури, у Біленькому та Білозерському – приватні оселі.

Як уточнили в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 301 людину, зокрема 55 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, пишуть у Генштабі. Окупанти атакували у бік Шийківки, Ставків, Лимана, Дружелюбівки, Діброви та в районах Дробишевого, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 25 разів в бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку фіксували два боєзіткнення у районі Маркового та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку російські війська 17 разів атакували в районах Костянтинівки, Іллінівкі, Іванопіллі та в бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 31 штурм агресора у районах Шахового, Родинського, Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Гришиного та в бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Сергіївки, Шевченка, Іванівки, Білицького.

Нагадаємо, лідер Росії Володимир Путін під час наради в одному з військових пунктів управління заявив, що російська армія окупувала Костянтинівку. Українські Сили оборони цю інформацію назвали фейком та запевнили, що місто залишається під контролем захисників.