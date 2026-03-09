Ще 1 149 влучань по лінії фронту та житловому сектору області зафіксували в поліції протягом 8 березня. За добу не обійшлося без жертв серед цивільних: у Краматорській громаді загинув цивільний чоловік, у прифронтовій Дружківці — поранені троє громадян. На фронті Росія не припиняє свого наступу.
Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем 8 березня
Згідно зі зведенням від поліції, наслідки влучань російських авіабомб, дронів та іншого озброєння за добу фіксували у містах Дружківка, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Шабельківка, селах Богородичне та Добропілля.
На Шабельківку Краматорської громади скинули три 250-кілограмові авіабомби — загинув цивільний мешканець, постраждали 38 осель.
По Дружківці росіяни завдали п’яти ударів, у місті поранені троє цивільних, пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, а також адмінбудівля.
Під вогнем був і Слов’янськ, руйнувань зазнали 10 осель. Водночас у Миколаївці після влучання БпЛА постраждав об’єкт інфраструктури.
За підрахунками поліції, протягом доби внаслідок російських атак у регіоні зазнали руйнувань ще 54 цивільні об’єкти. З них 50 — це житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Сергіївці Андріївської громади та Різниківці Сіверської громади.
Найбільше атак було на Покровському напрямку
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели три атаки. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве та Лиман;
на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили вісім спроб російських сил просунутися вперед. Це відбувалося у районах Закітного, Різниківки та Платонівки;
у районі Никифорівки й Часового Яру загарбники двічі атакували на Краматорському напрямку;
на Костянтинівському напрямку окупанти провели 19 атак. Бої тривали в районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру та Софіївки, а також у бік Костянтинівки, Іллінівки та Новопавлівки;
22 штурмові дії російських військових військовослужбовці ЗСУ зупинили на Покровському напрямку. Бої тривали у районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького, а також у бік Шевченка, Сергіївки та Новопідгородного;
на Олександрівському напрямку російські сили атакували п’ять разів. Це відбувалося у районах Тернового, Злагоди та Вороного, а також у бік Андріївки-Клевцового та Привілля.