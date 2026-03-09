Українські переселенці. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Україна не зможе провести новий перепис населення одразу після завершення активної фази бойових дій, адже перед цим має пройти стабілізація соціальних процесів. За оцінками Державної служби статистики, визначити кількість населення в Україні можливо буде через 18-24 місяців після війни.

Про це повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук в інтерв’ю інформаційній агенції Укрінформ.

Цей час необхідний для того, аби переселенці, які планують повернутися додому, змогли це зробити, а також щоб завершилася демобілізація та інтеграція військових, стверджує голова Державної служби статистики Арсен Макарчук.

“Навіть після завершення війни потрібно зачекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси — повернення людей, демобілізація, реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення”, — зазначив посадовець.

Він нагадав, що останній офіційній оцінці чисельності населення України від Держстату вже виповнилося чотири роки — вона датується 1 лютого 2022-го (тоді, нагадаємо, нарахували 41 130 432 громадян наявного населення в Україні). Відтоді різні організації формують власні підрахунки, які подекуди мають між собою відмінності.

“Свої розрахунки здійснюють Фонд народонаселення ООН, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. “Forbes Україна” проводив власне дослідження”, — каже Арсен Макарчук.

Розбіжність між різними оцінками, продовжив він, сягає “плюс-мінус 4 млн громадян”. Посадовець наголосив, що така похибка робить деталізований аналіз неможливим.

Держстат уже розрахував орієнтовну чисельність населення, однак дані поки не оприлюднює.

“Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Сподіваюся, знайдемо консенсус з урядомс і зможемо її опублікувати”, — додав Арсен Макарчук.

У майбутньому Україна планує долучитися до Європейського раунду перепису населення 2030 року. Він передбачає використання комбінованих або реєстрових методів із частковим опитуванням — на зразок досвіду Естонії, де чисельність населення оцінюють за понад 50 джерелами даних, зокрема споживанням води, обсягами побутових відходів та активністю ліфтів у багатоквартирних будинках.

Перепис, наголосив Макарчук, дозволить провести аналіз соціально-економічних умов, вікової та гендерної структури суспільства та доступу до інфраструктури. Вже виходячи з цих даних держава формуватиме політику розвитку територій та соціальних програм.

