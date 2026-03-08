Україна сподівається, що Спецтрибунал за агресію РФ підготують у 2026 році. Ілюстративне фото: Getty Images

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Україна очікує, що 2026 року завершать організаційну підготовку Спецтрибуналу щодо агресії Росії. Робота над його створенням триває в Гаазі. Міжнародний суд має розглядати відповідальність керівництва РФ за початок війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави зазначив, що важливу роль у створенні трибуналу відіграють Нідерланди. Саме в цій країні триває робота над запуском міжнародного механізму, який має розглядати справи про агресію Росії проти України.

За словами Зеленського, на зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів сторони обговорили питання притягнення Росії до відповідальності за війну, а також подальші кроки щодо створення трибуналу.

“Ми сьогодні піднімали це питання з Роббом, це безальтернативна підтримка для нас, від неї прямо залежить, скільки життів нам вдасться захистити від російських ударів. (…) ми розраховуємо, що цього року трибунал організаційно вже буде підготовлений”, — наголосив глава держави.

Майбутній Спецтрибунал має дозволити розслідувати злочин агресії на найвищому рівні — зокрема щодо керівництва Росії.

Ще наприкінці червня 2025-го президент Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Нагадаємо, що 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи, які необхідні для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. У коментарі Вільному радіо уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що під час розроблення механізму спецтрибуналу фахівці спираються на досвід трибуналу, який створили після Другої світової війни.