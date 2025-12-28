27 грудня російські війська понад 1,4 тисячі разів били по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Внаслідок атак поранення зазнала одна людина. Найбільше постраждала Дружківка. Деталі — у зведенні.
27 грудня найбільше росіяни атакували Дружківку
За даними поліції Донеччини, протягом доби росіяни здійснили 1 472 удари по області. Під вогнем, зокрема, перебувало місто Дружківка.
Окупанти били по місту FPV-дронами. Внаслідок атак:
поранили одну людину,
пошкодили багатоповерхівку,
цивільний автомобіль, мотоцикл та паркан.
Загалом за день пошкоджені чотири цивільні об’єкти, серед них — житловий будинок.
За фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ — воєнні злочини.
За повідомленням начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом доби під обстрілами перебували й інші населені пункти. Зокрема у Різниківці Сіверської громади пошкоджено житловий будинок.
З лінії фронту за добу евакуювали 170 людей, з них 38 дітей.
Ситуація на фронті по Донецькій області на 27 грудня: дані Генштабу
Протягом минулої доби на Донеччині росіяни 90 разів намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Зокрема:
На Лиманському напрямку окупанти атакували 16 разів біля Середнього, Новоселівки, у бік Дружелюбівки, Олександрівки, Лимана, Ставків, Озерного та Дробишевого;
Слов’янський напрямок росіяни пробували просуватись 5 разів. Вони тисли в районі Серебрянки;
Краматорський напрямок: тут фіксували3 боєзіткнення біля Васюківки, Предтечиного та у напрямку Бондарного;
Костянтинівський — 18 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, у бік Софіївки й Степанівки;
На Покровському напрямку ЗСУ відбили32 штурми росіян поблизу Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії та у бік Нового Шахового, Дорожнього, Родинського, Гришиного;
На Олександрівському окупанти спробували прорватися 16 разів біля Ялти, Вишневого, Олександрограда, Вербового, Привільного, Рибного та у бік Андріївки-Клевцового.