Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

27 грудня російські війська понад 1,4 тисячі разів били по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Внаслідок атак поранення зазнала одна людина. Найбільше постраждала Дружківка. Деталі — у зведенні.

27 грудня найбільше росіяни атакували Дружківку

За даними поліції Донеччини, протягом доби росіяни здійснили 1 472 удари по області. Під вогнем, зокрема, перебувало місто Дружківка.

Окупанти били по місту FPV-дронами. Внаслідок атак:

поранили одну людину,

пошкодили багатоповерхівку,

цивільний автомобіль, мотоцикл та паркан.

Загалом за день пошкоджені чотири цивільні об’єкти, серед них — житловий будинок.

За фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ — воєнні злочини.

За повідомленням начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом доби під обстрілами перебували й інші населені пункти. Зокрема у Різниківці Сіверської громади пошкоджено житловий будинок.

З лінії фронту за добу евакуювали 170 людей, з них 38 дітей.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 27 грудня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Ситуація на фронті по Донецькій області на 27 грудня: дані Генштабу

Протягом минулої доби на Донеччині росіяни 90 разів намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зокрема:

На Лиманському напрямку окупанти атакували 16 разів біля Середнього, Новоселівки, у бік Дружелюбівки, Олександрівки, Лимана, Ставків, Озерного та Дробишевого;

Слов’янський напрямок росіяни пробували просуватись 5 разів. Вони тисли в районі Серебрянки;

Краматорський напрямок: тут фіксували 3 боєзіткнення біля Васюківки, Предтечиного та у напрямку Бондарного;

Костянтинівський — 18 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, у бік Софіївки й Степанівки;

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 32 штурми росіян поблизу Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії та у бік Нового Шахового, Дорожнього, Родинського, Гришиного;

На Олександрівському окупанти спробували прорватися 16 разів біля Ялти, Вишневого, Олександрограда, Вербового, Привільного, Рибного та у бік Андріївки-Клевцового.

