Наслідки обстрілів у Донецькій області за 31 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Останнього дня весни 2026 року поліція зафіксувала 1 040 влучань по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донецької області. Внаслідок атак у Дружківці загинула людина, а поранені були загалом у чотирьох населених пунктах регіону.

Щонайменше вісім населених пунктів були під вогнем

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 31 травня опинилися: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, а також села Добропілля і Маяки.

По Дружківці росіяни завдали трьох ударів FPV-дронами — загинув один цивільний, ще один — поранений. Також там постраждав багатоквартирний будинок.

Слов’янськ росіяни атакували шістьма безпілотниками різного типу, там поранені двоє людей, серед них хлопчик 2018 року народження. Пошкоджені п’ять приватних будинків, торговий павільйон, відділення служби експрес-доставки, АЗС, об’єкт інфраструктури, автобус і два цивільні авто.

В Олексієво-Дружківці троє людей зазнали поранень, пошкоджений цивільний автомобіль.

У Миколаївці поранена ще одна людина після влучань армії країни-агресорки. Пошкоджені багатоквартирний і 16 приватних будинків.

На Краматорськ росіяни спрямували чотири безпілотники різного типу — руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури та п’ять цивільних авто.

У Білозерському постраждав багатоквартирний будинок.

Загалом за добу пошкоджені 43 цивільні об’єкти, із яких 25 — житлові будинки, уточнили у поліції.

Вночі росіяни вдарили по Слов’янську — поранень зазнала дівчинка 2012 року народження.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Різниківці та Свято-Покровському. У цих населених пунктах пошкоджені приватні будинки.

Українські військові зупинили 49 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військовослужбовці відбили 11 спроб загарбників просунутися поблизу Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного;

на Слов’янському напрямку зупинили шість спроб окупантів просунутися в районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки;

поблизу Тихонівки на Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну атаку;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки;

49 штурмових дій зупинили Сили оборони на Покровському напрямку — в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

Нагадаємо, комісія при Лиманській міській військовій адміністрації встановила факт знищення 24 житлових будинків у низці сіл громади. Власники нерухомості за вказаними адресами тепер зможуть подати заяви на державну компенсацію.