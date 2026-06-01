Знищена домівка та "єВідновлення".

Комісія при Лиманській міській військовій адміністрації встановила факт знищення 24 житлових будинків у низці сіл громади. Власники нерухомості за вказаними адресами тепер зможуть подати заяви на державну компенсацію.

Перелік зруйнованих об’єктів від 1 червня оприлюднила пресслужба Лиманської міської військової адміністрації.

До переліку увійшли будинки за такими адресами:

с. Зарічне, вул. Бульварна, 87;

с. Зарічне, вул. Зелена, 16;

с. Зарічне, вул. Довга, 82;

с. Зарічне, вул. Широка, 75;

с. Колодязі, вул. Шевченка, 79;

с. Ставки, вул. Шевченка, 30;

с. Ставки, вул. Північна, 14;

с. Терни, вул. Дружби, 6;

с. Терни, вул. Дружби, 8;

с. Терни, вул. Підстепна, 12;

с. Терни, вул. Садова, 6;

с. Терни, вул. Центральна, 119;

с. Торське, вул. Південна, 6;

с. Торське, вул. Північна, 113;

с. Торське, вул. Шкільна, 19;

с. Щурове, вул. Набережна, 7А;

с. Щурове, вул. Соборна, 70;

с. Ямпіль, вул. Хвойна, 6;

с. Ямпіль, вул. Щастя, 20А;

с. Ямполівка, вул. Дружби, 24;

с. Шандриголове, вул. Зоря, 6;

с. Зелена Долина, вул. Центральна, 62;

с. Нове, вул. Тараса Бульби, 21;

с. Нове, вул. Зелена, 19.

За кожною з цих адрес у Лиманській міській військовій адміністрації склали акт дистанційного обстеження з висновком про знищення нерухомості.

“Якщо ваш будинок є у переліку — це є офіційним підтвердженням його знищення та підставою для отримання компенсації в межах державної програми “єВідновлення”, — зазначили у військовій адміністрації.

Власникам визнаних зруйнованими будинків рекомендують перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: 075 627-12-34, 050 952-44-90.

Нагадаємо, попереднє рішення комісії щодо визнання будинків зруйнованими з’явилося 18 травня, тоді офіційно зафіксували знищення домівок за чотирма адресами: у Лимані, Кримках та Торському. Журналісти Вільного Радіо писали в окремому матеріалі, про які адреси тоді йшлося.