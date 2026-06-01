Комісія при Лиманській міській військовій адміністрації встановила факт знищення 24 житлових будинків у низці сіл громади. Власники нерухомості за вказаними адресами тепер зможуть подати заяви на державну компенсацію.
Перелік зруйнованих об’єктів від 1 червня оприлюднила пресслужба Лиманської міської військової адміністрації.
До переліку увійшли будинки за такими адресами:
За кожною з цих адрес у Лиманській міській військовій адміністрації склали акт дистанційного обстеження з висновком про знищення нерухомості.
“Якщо ваш будинок є у переліку — це є офіційним підтвердженням його знищення та підставою для отримання компенсації в межах державної програми “єВідновлення”, — зазначили у військовій адміністрації.
Власникам визнаних зруйнованими будинків рекомендують перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.
За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: 075 627-12-34, 050 952-44-90.
Нагадаємо, попереднє рішення комісії щодо визнання будинків зруйнованими з’явилося 18 травня, тоді офіційно зафіксували знищення домівок за чотирма адресами: у Лимані, Кримках та Торському. Журналісти Вільного Радіо писали в окремому матеріалі, про які адреси тоді йшлося.