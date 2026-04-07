Наслідки обстрілів в Донецькій області 6 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини

Ще 1408 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 6 квітня. Влучання фіксували на лінії фронту та у житлових кварталах регіону — обірвалося життя однієї цивільної людини, поранені ще десятеро. Серед мешканців Донеччини, які постраждали від атак, є дитина.

У Слов’янську загинула людина

Поліція 6 квітня фіксувала удари по містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Біленьке, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та Святогорівка, а також по селу Іверському.

По Слов’янську били з РСЗВ “Смерч” — загинула одна людина, поранені ще четверо, зокрема хлопчик 2017 року народження. Постраждав один багатоквартирний та ще 13 приватних будинків, а також вісім авто.

Дві російські авіабомби та FPV-дрон влучили по прифронтовій Дружківці — четверо людей зазнали поранень, постраждали два приватні будинки, господарська споруда та автівка.

По Краматорську російські військові били тричі (застосовували “Смерч” та FPV-дрони) — є поранений, пошкоджені вісім багатоквартирних та два приватні будинки, а також ще вісім цивільних авто.

Одна людина зазнала поранень в Олексієво-Дружківці.

У Миколаївці та Іверському пошкоджені по два приватних будинки, у Райгородку — одна оселя, в Олександрівці — об’єкт інфраструктури.

Загалом, за підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів, з них 31 житловий будинок.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували в Андріївці та Різниківці.

Атаки фіксували на всіх напрямках фронту в Донецькій області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові шість разів атакували, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ в бік Лиману, Ставків, Новосергіївки та Дробишевого;

військовослужбовці ЗСУ на Слов’янському напрямку зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки;

поблизу Привілля, Маркового та Міньківки тричі атакували загарбники на Краматорському напрямку ;

19 атак фіксували на Костянтинівському напрямку — у районах Степанівки, Клебан-Бику, Плещіївки, Русиного Яру, а також у бік Іллінівки, Софіївки та Костянтинівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 31 штурмову дію російських військових у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Гришиного та Муравки;

за уточненою інформацією, 13 атак армійців країни-агресорки припало на Олександрівський напрямок , бої відбулися у районах Іванівки, Мирного, Калинівського, Привілля, Вербового, Злагоди та Олександрограда.

Нагадаємо, протягом березня 2026 року з Донеччини спільними зусиллями влади та інших учасників вдалося евакуювати приблизно 9330 цивільних мешканців. Для поточного року ця цифра є рекордною, вона понад у півтора раза переважає показники січня.