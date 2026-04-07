Ще 1408 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 6 квітня. Влучання фіксували на лінії фронту та у житлових кварталах регіону — обірвалося життя однієї цивільної людини, поранені ще десятеро. Серед мешканців Донеччини, які постраждали від атак, є дитина.
Поліція 6 квітня фіксувала удари по містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Біленьке, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та Святогорівка, а також по селу Іверському.
По Слов’янську били з РСЗВ “Смерч” — загинула одна людина, поранені ще четверо, зокрема хлопчик 2017 року народження. Постраждав один багатоквартирний та ще 13 приватних будинків, а також вісім авто.
Дві російські авіабомби та FPV-дрон влучили по прифронтовій Дружківці — четверо людей зазнали поранень, постраждали два приватні будинки, господарська споруда та автівка.
По Краматорську російські військові били тричі (застосовували “Смерч” та FPV-дрони) — є поранений, пошкоджені вісім багатоквартирних та два приватні будинки, а також ще вісім цивільних авто.
Одна людина зазнала поранень в Олексієво-Дружківці.
У Миколаївці та Іверському пошкоджені по два приватних будинки, у Райгородку — одна оселя, в Олександрівці — об’єкт інфраструктури.
Загалом, за підрахунками поліції, за добу руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів, з них 31 житловий будинок.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували в Андріївці та Різниківці.
Нагадаємо, протягом березня 2026 року з Донеччини спільними зусиллями влади та інших учасників вдалося евакуювати приблизно 9330 цивільних мешканців. Для поточного року ця цифра є рекордною, вона понад у півтора раза переважає показники січня.