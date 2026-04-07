Евакуація з Дружківки, квітень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Протягом березня 2026 року з Донеччини спільними зусиллями влади та інших учасників вдалося евакуювати приблизно 9330 цивільних мешканців. Для поточного року ця цифра є рекордною, вона понад у півтора раза переважає показники січня.

Про це у відповідях на інформаційні запити Вільного Радіо повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

“Триває евакуація цивільного населення з населених пунктів Донецької області до більш безпечних регіонів країни. В ході проведення заходів з евакуації силами органів влади різних рівнів, а також добровольчих формувань та волонтерів, з підконтрольних українській владі територій Донецької області протягом березня 2026 року евакуйовано близько 9330 осіб цивільного населення”, — повідомили Вільному Радіо в ДонОДА.

Раніше там стверджували, що за січень вдалося вивезти приблизно 5 750 людей, а за лютий — приблизно 6100 людей. Таким чином, темпи евакуації з Донецької області у 2026 році поступово зростають.

Нагадаємо, з оточеної боями Дружківки “Білі Янголи” евакуювали ще шістьох людей. Нині правоохоронцям доводиться пропрацьовувати детальний маршрут, аби вивести цивільних безпечно. Окупанти полюють на будь-які автівки дронами.