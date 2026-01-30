Наслідки російських атак у Донецькій області 29 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом доби 29 січня поліція зафіксувала ще 1 593 удар з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Обстріли фіксували на лінії фронту та у житлових кварталах регіону: у Дружківці загинула цивільна людина, в Олексієво-Дружківці — зазнала поранень ще одна.

Щонайменше вісім населених пунктів були атаковані за добу

Згідно зі зведенням від поліції, протягом 29 січня під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, села Добропілля та Іверське.

По Дружківці 29 січня вдарили FPV-дроном, там загинула одна людина. По Олексієво-Дружківці також били дроном, там поранень зазнала ще одна людина.

По Слов’янську російські військові вдарили дроном “КУБ-10У” — пошкоджені два приватні будинки та два цивільні авто.

Під ударом була також Краматорська громада: у самому Краматорську постраждав приватний будинок, у Біленькому — три оселі та три одиниці транспорту, у Ясногорівці — три домоволодіння.

Руйнувань загалом за добу зазнали 16 цивільних об’єктів, з них дев’ять — житлові будинки.

Також влучання у період часу від ранку 29 січня по ранок 30 січня фіксували у Золотому Колодязі, Заповідному, Грузькому, Торецькому, Райгородку, Рай-Олександрівці, Майдані та Різниківці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку зросла російська активність

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки і Ставків;

на Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки і Закітного;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 87 штурмових та наступальних дій армійців країни-агресорки у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. 29 січня там загалом відбулося понад у чотири рази більше боїв, ніж 28 січня ;

на Олександрівському напрямку загарбники атакували 23 рази, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя та Лісного.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше прокоментував заяви Дональда Трампа про “енергетичне перемир’я”, яке нібито вже триває між Україною та Росією. Президент України подякував американським партнерам за їхню ініціативу в цьому питанні та зазначив, що події наступних днів повинні показати, чи справді Росія дотримається домовленостей.