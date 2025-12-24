Виборча дільниця. Ілюстративне фото: "ОПОРА"

Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу Державного реєстру виборців. Це вперше за час відкритого вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили на сайті ЦВК.

Там розповіли, що роботу Реєстру відновили в тій частині, що стосується взаємодії з громадянами. Зокрема, надає доступ до електронного сервісу “Особистий кабінет виборця”.

“ЦВК працює, аби максимально захистити дані виборців та водночас забезпечити відкритість і доступність публічних інформаційних ресурсів”, — заявили у Комісії.

Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія пояснив, що рішення фактично відкриває шлях для поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок — його актуалізації.

“Оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Війна сильно вплинула на демографічні показники й це має бути відображено в реєстрі. Роботи в цьому напрямі достатньо”, — зауважив Арахамія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.