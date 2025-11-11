Жінка, яка нібито живе в знищеній Мар'їнці. Фото: з російських джерел

Російські пропагандисти оприлюднили репортаж про жінку, яка нібито повернулася до зруйнованої Мар’їнки й тепер живе там. Вона — єдина з 10 тисяч людей, які мешкали у місті до відкритого вторгнення Росії.

Про це йдеться у матеріалі пропагандистського медіа.

Вони показали жінку, на ім’я Галина, яка нібито все життя прожила у нині знищеній росіянами Мар’їнці. Коли в місто увійшли війська країни-агресорки, її вивезли в Олександрівку, однак після відходу лінії фронту вона повернулася.

Нині, зі слів пропагандистів, Галина “готується зустрічати зиму” — одна у населеному пункті, де до відкритого вторгнення мешкали понад 10 тисяч людей.

“Будівельники з шеф-регіону — Ханти-Мансійського автономного округу — нещодавно полагодили дах у будинку жінки, але зимувати вона планує в літній кухні: так зручніше. Піч Галина склала собі сама”, — йдеться у сюжеті.

Сама ж жінка поскаржилася, що останнім часом Мар’їнку “відвідують” не тільки російські журналісти та волонтери, а й мародери. Каже, що нещодавно у неї вкрали бензопилу та електрогенератор.

“Ситуація в Мар’їнці стала більш неспокійною. Часто чути дзижчання дронів, а днями один з них завдав удару по центру міста”, — розповіла Галина.

Зазначимо, що на листопад 2022-го поліція Донецької області звітувала, що в Мар’їнці більше не живуть цивільні. Всіх мешканців евакуювали.

Що відомо про бої за Мар’їнку

1 грудня 2023 року російські військові виклали відео із заявою, що Мар’їнка нібито перейшла під їхній “повний контроль”. Це швидко підхопили десятки російських ЗМІ, та пізніше один із пропагандистів спростував інформацію про захоплення міста.

Вже наприкінці того ж року колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ відійшли зі вщент зруйнованої Мар’їнки, аби зберегти життя захисників.

Місто опинилась в аналізі американських журналістів як одне з найбільш зруйнованих міст України. Загалом журналісти стверджують, що з лютого 2022-го по грудень 2023-го російські окупанти знищили близько 210 тисяч будівель в Україні.

Журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд мала Мар’їнка із супутника у 2024 році.