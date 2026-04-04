Одна жінка загинула та одна дістала поранення через удар FPV-дрона росіян на автошляху між Костянтинівкою та Дружківкою. Фото: Сергій Горбунов

Вранці 3 квітня 2026 року російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину, яка рухалася автошляхом між Костянтинівкою та Дружківкою. Внаслідок удару одна жінка загинула, а ще одна дістала поранення.

Про наслідки удару повідомляє начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Пересування автошляхами громади є надзвичайно небезпечним! Ворог (росіяни, — ред.) активно використовує дрони для полювання на цивільний транспорт. Повітряна загроза зараз є постійною. FPV-дрони швидкі, малопомітні та б’ють точно в ціль. Будь-яке пересування автівкою на відкритих ділянках доріг — це величезний ризик для вашого життя”, — наголошує Сергій Горбунов.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року на Донеччині загинули шестеро жителів області, ще десятеро дістали поранення. Усі загиблі були у Краматорську. Серед поранених — восьмеро у Краматорську та по одному у Дружківці й Миколаївці. Серед поранених у Краматорську — 16-річний підліток.