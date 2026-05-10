Із району Інтернат у Костянтинівці 9 травня змогли виїхати п’ятеро цивільних. Це одна з найбільш небезпечних ділянок міста, яка потерпає від активних бойових дій та постійних російських обстрілів. Один із врятованих зазнав серйозних поранень. Шоста жінка, яка намагалась евакуюватися, загинула.

Відео спілкування з людьми, які змогли врятуватися, оприлюднив волонтер Богдан Зуяков.

За словами евакуйованих, із Костянтинівки рано-вранці вирушили дві автівки. Люди вирішили покинути місто самотужки, без допомоги евакуаційників. Їхали пошкодженими дорогами серед уламків після обстрілів.

“Виїхали о пів на сьому ранку з Костянтинівки. Виїхали дві машини. Спершу одні проїхали, а ми підірвались на невеликій міні. Ми з району Інтернат їдемо. Там взагалі нічого нема”, — розповіла одна з евакуйованих.

Люди в автівці, як підірвалась на міні, вижили й продовжили шлях пішки. В першу ж автівку влучив дрон. Одна жінка загинула на місці, ще один цивільний зазнав поранень. Інші четверо пасажирів змогли дістатися безпечнішого місця з легкими пораненнями.

Мешканці, які залишили район, кажуть, що там досі залишаються цивільні.

“У мене в підвалі сидить двадцять людей, п’ять кішок і дві собаки. За один день там загинуло дуже багато людей. вже навіть запах пішов, але ми не можемо їх забрати з-під завалів”, — розповіла жінка.

За її словами, через постійні обстріли загиблих навіть не можуть поховати.

“Біля дому, де земля м’яка, там і хоронять”, — каже евакуйована.

