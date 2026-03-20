Фото: Офіс Генерального прокурора

Слідчі ідентифікували полковника 439 реактивної артилерійської бригади РФ, який у лютому 2023 року наказав ударити по житлових кварталах міста. Внаслідок тієї атаки загинули троє людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Слідчі зазначають, що встановили, який російський офіцер організував обстріл Покровська з реактивної системи “Торнадо-С” снарядами з осколково-фугасною частиною 15 лютого 2023 року. Того дня в зоні ураження опинилися мікрорайони Сонячний та Шахтарський, де не було жодних військових об’єктів.

Тоді через дії окупантів загинули троє цивільних, ще 11 людей дістали поранень. Вибухами пошкодило шість багатоповерхівок і заклад освіти.

“Класична тактика окупантів — залякування і виснаження населення. До повномасштабного вторгнення РФ у Покровську проживало понад 60 тисяч людей, а сьогодні через постійні атаки ворога він дедалі більше нагадує місто-привид. Цілеспрямовані удари по житловій забудові та цивільній інфраструктурі — це не про військову необхідність, це про терор, який залишає після себе руїни замість домівок і страх замість звичного життя”, — наголосив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

За матеріалами слідства, вогонь вели з території окупованих Макіївки та Зугреса. Російському полковнику, який керував росіянами на цьому напрямку, заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. За це йому загрожує довічне позбавлення волі, якщо провину доведуть у суді, а самого чоловіка затримають в Україні.

