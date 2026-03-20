Ігор Ломинога з погонами підполковника служби цивільного захисту МНС. Фото з його сторінки у "Однокласниках"

Краснодарський крайовий суд виніс вирок 62-річному Ігорю Ломинозі — колишньому офіцеру Міністерства надзвичайних ситуацій України, який служив у Маріуполі. Його визнали винним у державній зраді та призначили 14 років колонії суворого режиму, стверджують журналісти.

Про це повідомляє російська “Медіазона”, посилаючись на пресслужбу прокуратури російського Краснодарського краю.

За версією російського обвинувачення, із листопада 2023 по лютий 2024 року Ломинога співпрацював із представниками Служби безпеки України. Він нібито отримав певне обладнання і налаштував до нього віддалений доступ.

“Обладнання планувалося надалі використовувати під час проведення диверсійно-терористичних актів на території Російської Федерації”, — заявляють російські прокурори.

Ломиногу затримали в червні 2024 року. Перший вирок у справі ухвалили в листопаді того ж року — тоді чоловіка засудили за статтею про таємне співробітництво з іноземною організацією або державою. У грудні справа повернулася до крайового суду, і під час повторного розгляду обвинувачення перекваліфікували на тяжчу статтю — державну зраду. Новий вирок оголосили 18 березня 2025 року, повідомляє Медіазона.

Її журналісти уточнили, що Ігоря Ломиногу судили за державну зразу, а не шпигунство. Це означає, що у нього на момент затримання було російське громадянство.

Що відомо про Ігоря Ломиногу

Журналісти стверджують, що знайшли повідомлення Ігоря Ломіноги на форумі для авіаторів, датовані 2010 роком. Там чоловік заявив, що він є випускником авіаційного училища в місті Васильків Київської області України, служив у авіації, а потім — пішов на пенсію з лав МНС України (нині — ДСНС).

На іншому форумі Ломанога заявив, що в 2008 році служив на території Маріуполя.

У грудні 2002 року рятувальник отримав орден “За мужність” II ступеня за ліквідацію стихійного лиха на території Криму, коли півострів постраждав від злив і селів, стверджує “Медіазона”.

