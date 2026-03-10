Рішення суду. Ілюстративне фото: Unsplash

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив трьох українських військовополонених із “Азову” за звинуваченнями у “тероризмі”. Фігурантами справи стали 44-річний Сергій Щепків, 28-річний Артем Домшенко, а також Ігор Щербонос, вік якого у доступних матеріалах не згадують.

Про це повідомило російське видання “Медіазона”, посилаючись на пресслужбу Південного окружного військового суду Росії.

Усім трьом українським військовим інкримінували участь у терористичній організації (ч2 ст. 205.4 КК Росїі), якою країна-агресорка визнає “Азов”, а також проходження терористичної підготовки (стаття 205.3 КК Росії).

Домшенко отримав 18 років колонії суворого режиму, Щербонос — 18,5 років. Найсуворіший вирок суд призначив 44-річному Щепківу: 29 років колонії суворого режиму.

Артем Домшенко фігурує у базі даних МВС як зниклий безвісти від 20 лютого 2022 року, він з Харівщини. Сергій Щепків також є у згаданій базі, чоловік зник 17 травня 2022-го.

Нагадаємо, російський військовий суд у Петербурзі засудив 25-річну мешканку Маріуполя Ангеліну Скибу до 13 років колонії загального режиму. Загарбники закидали жінці “фінансування тероризму” та “державну зраду”. Перебуваючи на неокупованих територіях України, вона нібито перевела на підтримку ЗСУ 4 тисячі гривень.