Російський військовий суд у Петербурзі засудив 25-річну мешканку Маріуполя Ангеліну Скибу до 13 років колонії загального режиму. Загарбники закидали жінці “фінансування тероризму” та “державну зраду”. Перебуваючи на неокупованих територіях України, вона нібито перевела на підтримку ЗСУ 4 тисячі гривень.

За матеріалами справи, Скибі закидали, що перебуваючи на підконтрольних уряду України територіях — у 2024 і 2025 роках — вона зробила шість переказів на потреби захисників та окремо полку “Азов”. Загальна сума такої підтримки становила близько 4 тисяч гривень.

Окупаційна прокуратура стверджувала: чоловік Ангеліни служив в українській армії, а отже дівчина “розуміла, що діяльність ЗСУ спрямована проти Російської Федерації”. За даними медійників, вона була одружена на бійці 12 бригади НГУ “Азов” Миколі Скибі. 28-річний оборонець загинув у російській неволі.

Водночас захист наполягав на відсутності доказів реальних наслідків дій Скиби та просив врахувати, що під час облоги Маріуполя вона разом із родиною “значний час” провела в бомбосховищі, а потім роздавала гуманітарну допомогу місцевим. Крім того, адвокат стверджував, що Скиба “була змушена роботи такі перекази”. Вже після арешту дівчини її рідні “задонатили” російській армії, кажуть медійники.

Окупанти просили для жительки Маріуполя 17 років колонії загального режиму і штраф у 500 тисяч рублів. Сама Скиба, пишуть у “Медіазоні”, розплакалася після запропонованого терміну і не змогла брати участь у засіданні. В останньому слові вона сказала тільки: “Прошу врахувати всі пережиті мною життєві обставини й призначити мені мінімальне покарання”.

Росіяни затримали Скибу 10 серпня 2025 року за підозрою у “фінансуванні тероризму”, а 11 серпня Псковський міськсуд відправив її під арешт. У листопаді у справі з’явилася стаття про “державну зраду”. Зрештою дівчину засудили до 13 років колонії загального режиму.

За даними “Медіазони”, дівчина народилася у 2000 році в українській Горлівці, навчалася в Київському національному університеті, а згодом жила в Маріуполі. Вона має громадянство Росії та України.

Нагадаємо, російський військовий суд засудив жителя Маріуполя Івана Кемічаджі до 5 років та шести місяців ув’язнення у колонії суворого режиму. Чоловік, стверджує сторона обвинувачення, “виправдовував тероризм”.