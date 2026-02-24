Іван Кемічаджі. Фото: ТАСС

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російський Південний окружний військовий суд засудив жителя Маріуполя Івана Кемічаджі до 5 років та шести місяців ув’язнення у колонії суворого режиму. Чоловік, стверджує сторона обвинувачення, “виправдовував тероризм”.

Про це повідомили у російському пропагандистському медіа ТАСС, а також у виданні “Медіазона”.

За версією російських слідчих, Кемічаджі виправдовував діяльність “Російського добровольчого корпусу” (підрозділ російських добровольців, який воює за Україну у складі ГУР, — ред.). Повідомлення, за які засудили чоловіка, він нібито розміщував у месенджері Telegram.

Справа Івана поступила до суду в грудні 2025 року, загалом відбулися чотири засідання, чоловікові оголосили вирок 16 лютого. Рішення суду ще не набрало законної сили.

“Південний окружний військовий суд визнав Кемічаджі Івана Георгійовича винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 205.2 КК Росії й засудив його до 5,5 року позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму”, — ідеться в повідомленні, поширеному російським медіа ТАСС.

Поки невідомо, чи Іван Кемічаджі визнав звинувачення під час суду.

Нагадаємо, раніше у січні фейковий “Верховний суд “ДНР” виніс “вирок” оборонцю Маріуполя Леоніду Чепі. Йому закидають нібито вбивства мирних жителів та підрив місцевої насосної станції. Чоловік проведе у російській тюрмі 23 роки.