Будинок у Билбасівці, який постраждав від удару російської армії 11 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Близько 15:30 11 липня 2026 року російська армія завдала удару FPV-дроном по околицях Слов’янська. Внаслідок вибуху поранення дістав місцевий. Йому вже надають медичну допомогу.

Про наслідки удару російської армії повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Біля 15:30 через удар FPV-дрону на околицях міста поранено чоловіка. Медична допомога надається”, — написав Вадим Лях.

Крім цього, пів годинною раніше окупаційні війська вдарили з РСЗВ “Смерч” по селищу Билбасівка. Часткових руйнувань зазнав місцевий освітній заклад. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, цього ж дня російська армія вдарила по центру Слов’янська трьома керованими авіабомбами. Дві з них влучили у приватні будинки, а ще одна — в адміністративну будівлю. Внаслідок вибухів загинув 67-річний чоловік. Поранення дістали ще троє місцевих.