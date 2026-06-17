Відбиття механізованого штурму на Слов'янському напрямку у червні. Скриншот із відео, опублікованого підрозділом "Апачі"

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Бійці Сил оборони України відбили російський механізований штурм за участю піхоти, автомобілів, мотоциклів, а також бронетехніки. Загарбники провели його на Слов’янському напрямку: українські військові вважають, що це сталося з нагоди Дня Росії, який відзначають 12 червня.

Про це повідомили у пресслужбі батальйону безпілотних систем 81 бригади “Апачі”.

Дві групи наступали одночасно різними маршрутами: одна рухалася з боку Платонівки в напрямку Закітного, інша — із Сіверська на Криву Луку.

Для штурму росіяни залучили 28 мотоциклів, до 50 одиниць піхоти, танк, три БМП та п’ять автомобілів. Жодна з груп не досягла першої лінії української оборони, стверджують у батальйоні безпілотних систем “Апачі”.

“Кожен знищений мотоцикл, кожна спалена бронемашина та кожен зірваний штурм — це не лише втрати противника. Це врятовані життя наших військових, збережені позиції та ще один доказ того, що майбутнє поля бою вже настало. І в цьому майбутньому безпілотні системи відіграють одну з ключових ролей”, — додали у підрозділі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Слов’янському напрямку фронту російські військові штурмували 13 разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка та Рай-Олександрівка.

Нагадаємо, для російської армії Лиманський напрямок фронту залишається серед пріоритетних на Донеччині: він потрібен загарбникам для подальшого виходу до Краматорська та Слов’янська. Здебільшого на цій ділянці загарбники атакують піхотою, стверджує речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.