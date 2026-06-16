Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Для російської армії Лиманський напрямок фронту залишається серед пріоритетних на Донеччині: він потрібен загарбникам для подальшого виходу до Краматорська та Слов’янська. Здебільшого на цій ділянці загарбники атакують піхотою.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” заявив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

“Це був досить пріоритетний напрямок завжди, тому ще це ключ від Словʼянсько-Краматорської агломерації. Зараз Лиманський залишається в першу чергу пріоритетним”, — сказав речник.

Він зазначив, що протягом останніх трьох місяців російські війська утримуються від масованих механізованих штурмів, зберігаючи техніку. Натомість в бій кидають піхотні групи, які діють методом інфільтрації під прикриттям артилерії та безпілотників.

“Малі групи піхотні, інфільтрація, але складність — це велика кількість сил та засобів в підтримку: безпілотна компонента, артилерійська тощо. Їх масштабність полягає в тому, щоб без зупинки робити малі штурмові дії”, — пояснив речник.

Зазначимо, за минулу добу Генштаб ЗСУ повідомив про 23 атаки з боку російських сил на Лиманському напрямку. Вони, зокрема, тривали у районах Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Озерного та Ямполя. Більше атак на Донеччині було тільки на Покровському напрямку, там ЗСУ відбили 25 атак.

Нагадаємо, українські військові оцінюють ситуацію в Костянтинівці як складну, але некритичну: за оцінкою командування 19 армійського корпусу ЗСУ, у місті перебувають орієнтовано 123 російські військові.