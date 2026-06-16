Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
За 15 червня поліція зафіксувала 1 198 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців, проте у регіоні фіксують нові руйнування. Ситуація на фронті водночас залишалась активною: російські військові проводили атаки на більшості напрямків фронту.
Під вогнем, пише поліція, перебували міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Василівська Пустош, Новодонецьке та Ясногірка, а також села Високопілля, Мар’ївка, Миколайпілля та Осикове.
По Краматорську росіяни завдали п’яти ударів дронами різного типу — пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та цивільне авто.
По Дружківці вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та двома FPV-дронами — пошкоджені приватний будинок, магазин і заклад освіти.
У Новодонецькому два БПЛА “Молнія-2” пошкодили приватний будинок, гуртожиток і амбулаторію. У Слов’янську постраждало комунальне підприємство. У Білозерському через влучання FPV-дрона зазнав руйнувань приватний будинок. У Ясногірці — підприємство, у Високопіллі — нежитлове приміщення.
Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 22 цивільні об’єкти, з них п’ять — житлові будинки, підрахували в поліції.
Вже вночі, з 03:48 до 04:40, у місті зафіксували ще шість влучань — попередньо, вони не призвели до поранення або загибелі цивільних мешканців.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Шостаківці.
Нагадаємо, військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів російської армії та за знищення у бою особового складу окупантів. Ці суми будуть різними та відрізнятимуться одна від одної у сім разів.