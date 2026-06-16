Наслідки обстрілів на Донеччині за 15 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

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За 15 червня поліція зафіксувала 1 198 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців, проте у регіоні фіксують нові руйнування. Ситуація на фронті водночас залишалась активною: російські військові проводили атаки на більшості напрямків фронту.

Щонайменше 11 населених пунктів були під вогнем

Під вогнем, пише поліція, перебували міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Василівська Пустош, Новодонецьке та Ясногірка, а також села Високопілля, Мар’ївка, Миколайпілля та Осикове.

По Краматорську росіяни завдали п’яти ударів дронами різного типу — пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та цивільне авто.

По Дружківці вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та двома FPV-дронами — пошкоджені приватний будинок, магазин і заклад освіти.

У Новодонецькому два БПЛА “Молнія-2” пошкодили приватний будинок, гуртожиток і амбулаторію. У Слов’янську постраждало комунальне підприємство. У Білозерському через влучання FPV-дрона зазнав руйнувань приватний будинок. У Ясногірці — підприємство, у Високопіллі — нежитлове приміщення.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 22 цивільні об’єкти, з них п’ять — житлові будинки, підрахували в поліції.

Вже вночі, з 03:48 до 04:40, у місті зафіксували ще шість влучань — попередньо, вони не призвели до поранення або загибелі цивільних мешканців.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Шостаківці.

Лиманський напрямок за активністю 15 червня майже зрівнявся з Покровським

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові 23 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Озерного та Ямполя;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 12 разів у бік Рай-Олександрівки та поблизу Різниківки, Кривої Луки, Закітного й Калеників;

на Краматорському напрямку атак не фіксували;

на Костянтинівському напрямку російські сили завдали 12 атак поблизу Іллінівки, Плещіївки, Степанівки, Вільного, а також у бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 25 штурмових дій у бік Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Затишку, Шевченка, Мирного, Гришиного, Сергіївки, Муравки та Новопавлівки.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів російської армії та за знищення у бою особового складу окупантів. Ці суми будуть різними та відрізнятимуться одна від одної у сім разів.