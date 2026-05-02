Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 травня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

1 травня 2026 року на Донеччині через удари росіян дістав поранення один житель Дружківки. Удари росіян за добу зруйнували 12 цивільний об’єкт та ще 6 — у ніч на 2 травня. Серед них — житлові багатоповерхівки, підприємство, склад та адміністративна будівля. Військові на Донеччині за добу відбили 60 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

1 травня 2026 року від російських ударів дістав поранення один житель Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 1 травня внаслідок ударів російських військових на Донеччині дістала поранення одна людина в Дружківці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 1 травня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 041 житель Донеччини, ще 9 361 дістали поранень.

1 травня 2026-го від російських ударів постраждали 12 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 191 разів. Під вогнем були 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Добропілля, села Тетянівка, Майдан та Микільське.

Протягом доби під обстріли потрапив 12 цивільних об’єктів, з них 5 — житлові будинки. Зокрема:

Слов’янськ атакували тричі за добу та зруйнували один приватний будинок, адміністративну будівлю, гараж та господарчу споруду;

ще одну адміністративну будівлю та автомобіль пошкодили у Краматорську ;

Дружківку росіяни атакували чотирма безпілотниками та пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинок;

у Тетянівці Святогірської громади зруйнували один приватний будинок.

У ніч на 2 травня росіяни пошкодили щонайменше 6 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

у Дружківці пошкодили багатоповерхівку;

невстановлену кількість приватних будинків пошкодили у Різниківці Сіверської громади;

одне підприємство зруйнували в Іверському Новодонецької громади;

у Микільському Олександрівської громади пошкодили склад;

у Святогірську пошкодили адміністративну будівлю;

одну легкову автівку пошкодили у Краматорську .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

60 разів за 1 травня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 1 травня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 60 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 27 рази йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине, Новопавлівка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Золотий Колодязь;

другим на кількістю атак став Лиманський напрямок , де загарбники 13 разів йшли на штурм позицій українських захисників у районах населених пунктів Озерне, Дружелюбівка, Лиман, Дробишеве та Ставки;

на Олександрівському напрямку окупанти 9 разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Красногірське, Калинівське, Новогригорівка, Єгорівка, Січневе та Злагода;

ще 7 атак росіян нарахували на Костянтинівському напрямку , де загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля;

на Слов’янському напрямку протягом доби українські захисники відбили 4 штурми окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

Єдиним напрямком Донецької області, де протягом 1 травня 2026 року не фіксували спроб росіян атакувати українських захисників є Краматорський.

Нагадаємо, станом на початок травня 2026 року на Покровському напрямку бійці ЗСУ називають найбільшою проблемою — “дрони-ждуни” росіян. Тому, щоб не ризикувати життям військових, забезпечення намагаються перевести на роботизовані комплекси.