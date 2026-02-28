Один цивільний зазнав поранення внаслідок удару російських безпілотників по автозаправці у Краматорську

Наслідки удару російським безпілотником по Краматорську, 28 лютого 2026 року. Фото: Олександр Гончаренко

Близько 11:00 28 лютого 2026 року російські окупанти завдали удару трьома безпілотниками по Краматорську. Вибухи пролунали на місцевій автозаправці. Поранення дістав один місцевий.

Про наслідки ударів повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Сьогодні, 28 лютого [2026 року], Краматорськ зазнав обстрілу. Об 11:00, з використанням трьох безпілотних літальних апаратів (БпЛА) “V2U”, російські війська завдали ударів по місцевій АЗС. За попередньою інформацією, поранено одну людину. Встановлюємо остаточні наслідки удару”, — написав Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, на дорозі через Кутову балку в Краматорську встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.