Якими були наслідки російських ударів по Донеччині 13 листопада 2026 року (ЗВЕДЕННЯ)

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 листопада 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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13 листопада 2026 року внаслідок ударів російських військових загинула одна людина у селищі Ясна Поляна Краматорської громади. За добу російські удари пошкодили та зруйнували 23 цивільні об’єкти. Серед них — підприємство, автомобілі та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 83 атаки російської армії. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

13 листопада 2026 року від російських ударів на Донеччині загинула одна людина у Ясній Поляні

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 13 листопада внаслідок ударів російських військових загинула одна цивільна людина у селищі Ясна Поляна Краматорської громади.

Поранених протягом доби не виявляли.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 13 листопад 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 477 житель Донеччини, ще 10 991 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 листопада 2026 року. Фото: поліція Донецької області

13 листопада 2026-го від російських ударів постраждали 23 цивільних об’єкти на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 210 разів. Постраждали 6 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, селища Софіївка, Ясна Поляна, Ясногірка та село Привілля.

Протягом доби під обстріли потрапив 23 цивільних об’єктів, з них 19 — житлові будинки. Зокрема:

Слов’янськ атакували двома бомбами “КАБ-250”, які зруйнували 8 приватних будинків та підприємство;

ще 8 приватник будинків зруйнував удар авіабомбою “КАБ-250” у селищі Ясногірка Краматорської громади;

у Ясній Поляні Краматорської громади FPV-дрон пошкодив 3 приватні оселі;

один цивільний автомобіль пошкодив FPV-дрон у Краматорську ;

ще одну машину атакував FPV-дрон у Софіївці Краматорської громади;

у Привіллі пошкодили один об’єкт інфраструктури.

За даними голови ДонОВА Вадима Філашкіна в ніч проти 14 листопад інших руйнувань та постраждалих на Донеччині не фіксували.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 листопада 2026 року. Фото: поліція Донецької області

83 рази за 13 листопада 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 13 листопада 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 83 рази штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де окупаційна армія 47 разів наступала в районах населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка;

на Лиманському напрямку окупаційна армія 15 разів атакувала поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман;

на Костянтинівському напрямку українські бійці нарахували 11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Миколайпілля, Новопавлівка;

ще шість разів армія росіян йшла у штурм на Слов’янському напрямку у районах населених пунктів Крива Лука, Миколаївка та в бік Оріхуватки;

на Олександрівському напрямку окупаційна армія тричі штурмувала у бік Новомиколаївки;

одну атаку відбили українські захисники на Краматорському напрямку поблизу Миколаївки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 листопада 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, українські захисники виявили місця розташування російських засобів радіоелектронної боротьби та знищили їх. Це відкрило коридор для безпілотників углиб тилу російської армії — аж до Донецька. Завдяки діям бійців ЗСУ вдалося виявити колону російської техніки та піхоти, яка ще формувалася для висування в бік Добропілля.