Підрозділи ЗСУ знищили під Донецьком колону російської техніки, яка готувалася наступати на Добропілля. Скриншот відео: Армія TV

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Українські захисники виявили місця розташування російських засобів радіоелектронної боротьби та знищили їх. Це відкрило коридор для безпілотників углиб тилу російської армії — аж до Донецька. Завдяки діям бійців ЗСУ вдалося виявити колону російської техніки та піхоти, яка ще формувалася для висування в бік Добропілля.

Про ситуацію на Добропільському напрямку розповів журналістам Армія TV командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов.

“В цій колоні було знищено сім одиниць автотехніки, три квадроцикли і було нанесено ураження по 30 військовослужбовцям противника. Фактично там ми із відео бачимо, що є прямі влучання і ми доволі потужним боєприпасом били. Тобто швидше за все основна маса того противника 200 (вбиті, — ред.)”, — говорить військовий.

Крім цього, військові ЗСУ знищили всі майданчики для запуску безпілотників одного з підрозділів окупантів. Це дало змогу зменшити ефективність протидії загарбників, які зазвичай збивали до 60% безпілотників ЗСУ.

“В цьому випадку противнику вдалось лише знищити 27% наших засобів. Решта змогла подолати ці бар’єри і зайти на велику глибину і там вже ефективно відпрацювати по визначеним цілям”, — додав Дмитро Філатов.

Коли саме це сталося, військовий не уточнив, однак публічно про знищення колони розповіли 13 листопада.

Нагадаємо, українські військові розповіли про дводенну операцію на Добропільському напрямку з порятунку важкопораненого побратима. Боєць втратив багато крові внаслідок вибуху — аби стабілізувати його стан довелося доставляти кров дронами.