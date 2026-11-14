 Підрозділи ЗСУ знищили під Донецьком колону російської техніки, яка готувалася наступати на Добропілля
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Підрозділи ЗСУ знищили під Донецьком колону російської техніки, яка готувалася наступати на Добропілля (деталі)

Євген Вакуленко
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Українські захисники виявили місця розташування російських засобів радіоелектронної боротьби та знищили їх. Це відкрило коридор для безпілотників углиб тилу російської армії — аж до Донецька. Завдяки діям бійців ЗСУ вдалося виявити колону російської техніки та піхоти, яка ще формувалася для висування в бік Добропілля.

 

Про ситуацію на Добропільському напрямку розповів журналістам Армія TV командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов.

“В цій колоні було знищено сім одиниць автотехніки, три квадроцикли і було нанесено ураження по 30 військовослужбовцям противника. Фактично там ми із відео бачимо, що є прямі влучання і ми доволі потужним боєприпасом били. Тобто швидше за все основна маса того противника 200 (вбиті, — ред.)”, — говорить військовий.

Крім цього, військові ЗСУ знищили всі майданчики для запуску безпілотників одного з підрозділів окупантів. Це дало змогу зменшити ефективність протидії загарбників, які зазвичай збивали до 60% безпілотників ЗСУ.

“В цьому випадку противнику вдалось лише знищити 27% наших засобів. Решта змогла подолати ці бар’єри і зайти на велику глибину і там вже ефективно відпрацювати по визначеним цілям”, — додав Дмитро Філатов.

Коли саме це сталося, військовий не уточнив, однак публічно про знищення колони розповіли 13 листопада.

Нагадаємо, українські військові розповіли про дводенну операцію на Добропільському напрямку з порятунку важкопораненого побратима. Боєць втратив багато крові внаслідок вибуху — аби стабілізувати його стан довелося доставляти кров дронами

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...