Українські військові провели дводенну операцію на Добропільському напрямку задля порятунку важкопораненого побратима

Евакуація важкопораненого військового. Фото: з відео бригади "Червона Калина"

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Українські військові розповіли про дводенну операцію на Добропільському напрямку з порятунку важкопораненого побратима. Боєць втратив багато крові внаслідок вибуху — аби стабілізувати його стан довелося доставляти кров дронами. Згодом оборонець разом з іншим військовим їхав кілька кілометрів на моноколесі до найближчого НРК, який вивозив пораненого близько 14 кілометрів під загрозою дронових атак.

Про це йдеться у відео 14 бригади імені Івана Богуна НГУ “Червона Калина”.

Там розповіли, що двоє бійців із позивними “Зевс” та “Япоха” йшли пішки на позиції в супроводі дронів, однак один з оборонців зазнав поранення внаслідок вибуху. Його відтягнув побратим у безпечне місце та почав надавати першу допомогу.

“Попри втрату крові, стан бійця вдалося стабілізувати. Інша група допомагала перемістити “Япоху” в укриття. Поранений військовослужбовець у зв’язку з тим, що втратив дуже багато крові, потребував її”, — кажуть в бригаді.

Доставляти кров постраждалому на позиції вирішили важким бомбером, однак одного контейнеру не вистачило — довелося оперативно доставляти ще один. Усім процесом через відеозвʼязок командував начальник медичної роти. Загалом бійцю знадобилося понад два літри крові.

Після стабілізації оборонця, зазначають в “Червоній Калині”, часу було обмаль, тож військовим скинули моноколесо, яке дозволило рухатися в тил трохи швидше, ніж вони робили б це пішки. Таким чином захисники подолали два кілометри до найближчого наземного роботизованого комплексу. Вже на ньому бійці пройшли ще близько 14 кілометрів з групою прикриття.

“Зевс” супроводжував пораненого побратима протягом усієї евакуації та в процесі знищив російський дрон-“ждун”. Безпечною ділянкою місцевості НРК перевезло нашого військового до транспорту, який евакуював його на подальшу допомогу”, — розповіли в бригаді.

Нагадаємо, російські війська створюють за допомогою штучного інтелекту відео, аби продемонструвати “захоплення” українських територій. Один із таких випадків аналітики зафіксували в середині жовтня 2026-го — тоді окупанти звітували про нібито захоплення Добропілля. Подібні фейки загарбники використовують, аби переконати авдиторію в “неминучій перемозі”.