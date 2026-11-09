Росіяни використовували ШІ-відео для демонстрації захоплення Добропілля, — Financial Times

Ймовірно створене за допомогою ШІ відео, на якому росіянин махає прапором в Добропіллі. Скриншот: з запису Міноборони РФ

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Російські війська створюють за допомогою штучного інтелекту відео, аби продемонструвати “захоплення” українських територій. Один із таких випадків аналітики зафіксували в середині жовтня 2026-го — тоді окупанти звітували про нібито захоплення Добропілля. Подібні фейки загарбники використовують, аби переконати авдиторію в “неминучій перемозі”.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Там вказують на випадок, який стався у середині жовтня цього року, коли російські командири звітували очільнику Кремля Володимиру Путіну про захоплення одного з ключових міст “поясу фортець” в Донецькій області — Добропілля. Згодом у Міноборони країни-агресорки опублікували змонтоване відео, нібито зняте із дрона, на яких видно руїни населеного пункту та солдата з російським триколором.

Цей запис, кажуть журналісти, є одним із кількох десятків ймовірних російських “діпфейків”, які дозволили окупантам перебільшити свої заяви про успіхи на полі бою, а ще, можливо, “вселили Путіну невиправдану впевненість у просуванні своїх військ”.

“Орієнтація прапора на відео раптово змінюється, ніби його раптом прикріпили до флагштока за протилежний край. Такий збій неможливо пояснити стисненням або артефактами датчика камери. Без сумніву, цей фрагмент було підроблено”, — коментує для матеріалу керівник проєкту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

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Зі слів інших військових аналітиків, росіяни планували використовувати Добропілля як базу для оточення українського “фортечного поясу”. Однак до середини вересня успішна операція ЗСУ зірвала ці плани. Майже через три тижні після того, як Володимир Путін оголосив про захоплення цього міста, оборонці все ще утримують позиції в населеному пункті.

Керівник групи геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні Деніел Мілі зазначив, що створені Росією ШІ-відео є частиною масштабної інформаційної кампанії, мета якої — переконати аудиторію в “неминучій перемозі у війні проти України”. Аналітики виявили щонайменше 35 відео від підрозділів армії країни-агресорки та провоєнних блогерів, які могли створити або замінити штучним інтелектом. Багато з таких записів містять потворені деталі, як-от солдати з неприродними фізичними пропорціями або люди та прапори, які раптово зникають.

“Кремль зацікавлений у створенні хибного наративу про те, що лінія фронту України руйнується і що Захід повинен здатися”, — зазначив Деніел Мілі.

Нагадаємо, від початку 2026-го росіяни зняли трьох генералів, які доповідали про “успіхи” в Добропіллі.