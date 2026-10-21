Від початку 2026-го росіяни зняли трьох генералів, які доповідали про "успіхи" в Добропіллі: що про них відомо

Ілюстративний колаж: Вільне Радіо, фото — з відео "Азову"

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Бійці корпусу “Азов” заперечили заяви Росії про оточення та захоплення Добропілля. Там кажуть, що від початку 2026 року через брехню в доповідях щодо “успіхів” окупантів на цьому відтинку зняли щонайменше трьох командирів. Що про них відомо — читайте далі.

Про це повідомили на сторінці 1-го курсу НГУ “Азов”.

За їхніми даними, від початку цього року російські війська, які воюють поблизу Добропілля, втратили щонайменше трьох генералів. Першим з них був Сухраб Ахмєдов, якого зняли з посади в січні 2026-го — раніше він командував 155 окремою гвардійською бригадою морської піхоти та 20 гвардійською загальновійськовою армією. Ахмєдов відправив колони окупантів на штурм, аби підтвердити “успіхи” в доповідях, однак їх розгромили.

Того ж місяця з Добропільського напрямку зняли генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова. Упродовж своєї військової карʼєри він керував 51 гвардійською загальновійськовою армією, 69 окремою бригадою прикриття та 81 мотострілецьким полком, розповіли “Азові”.

Окрім цього, без посади залишився генерал-полковник Валерій Солодчук — командувач російського угруповання військ “Центр”. Раніше він також очолював 36 загальновійськову армію та 7 гвардійську десантно-штурмову дивізію. У грудні 2025-го Солодчук доповідав про “захоплення” Родинського, однак на той момент місто контролювали Сили оборони, стверджують в 1-му корпусі.

“У липні підрозділи угруповування “Центр” пішли на безглуздий штурм Добропілля на бронетехніці, а вже 5 серпня Солодчука зняли із посади командувача. До речі, його нова посада ще вище, отже командування такий підхід схвалює”, — зазначили українські військові.

Після Солодчука угруповування “Центр” очолив російський генерал-полковник Андрій Іванаєв. Раніше він керував 205 окремою мотострілецькою бригадою, 5 окремою гвардійською мотострілецькою бригадою та 1 гвардійським мотострілецьким полком. Вже за каденції цього військового загарбники почали створювати відео за допомогою штучного інтелекту, на яких показували своїх армійців з триколорами. Таким чином, до прикладу, Росія заявляла про захоплення Золотого Колодязя біля Добропілля.

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За словами “Азову”, російські війська й надалі продовжують застосовувати тактику, за якої запускають піхотинців зі своїми триколорами на околиці населених пунктів, аби створити ілюзію контролю.

“У російські армії прийнято доповідати про взяття населених пунктів у кредит, без встановлення реального контролю. Генерали сподіваються, що справді захоплять визначені рубежі до приїзду перевірки. Вони можуть кинути на штурми необмежену кількість особового складу. Хтось точно встигне інфільтруватися та встромити у землю прапор, перш ніж його ліквідують. А генерал отримає новий орден”, — зазначають оборонці.

Нагадаємо, українські військові контролюють Костянтинівку, Олексієво-Дружківку та Добропілля. В останньому фіксують спроби окупантів просочитися до міста, але їх вдається знищити.