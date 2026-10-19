Добропілля, Костянтинівка та Олексієво-Дружківка під контролем ЗСУ, — Зеленський

Добропілля, Костянтинівка та Олексієво-Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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Українські військові контролюють Костянтинівку, Олексієво-Дружківку та Добропілля. В останньому фіксують спроби окупантів просочитися до міста, але їх вдається знищити. Про захоплення цих населених пунктів звітували окупанти, зокрема про два з них — декілька днів тому начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські військові продовжують тиснути на фронтах Добропілля, Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Оріхова, Новопавлівки, Новоандріївки та Великомихайлівки. Всі ці населені пункти перебувають під контролем Сил оборони, запевнив глава держава. Разом із тим бійці продовжують захищати райони поблизу Краматорська.

“Ситуація у Добропіллі, знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці”, — сказав Володимир Зеленський.

Президент також відзначив роботу українських штурмових підрозділів на Покровському напрямку фронту та результати Третього корпусу.

“Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року”, — додав Зеленський.

Зазначимо, що 16 жовтня 2026 року Володимир Путін відвідав пункт управління російського угруповання військ. Начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів йому, що російські військові нібито повністю захопили Добропілля. Наступного дня на ці заяви відреагували в Генеральному штабі ЗСУ.

“Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу. Так само не відповідають дійсності заяви Герасимова про захоплення Добропілля. Місто залишається під контролем України”, — запевняв журналістів Укрінформ речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Також Герасімов доповідав очільнику Кремля про захоплення Олексієво-Дружківки між Костянтинівкою та Дружківкою. При цьому селище він назвав містом. Загалом за заявами загарбників з початку осені російські війська нібито окупували 23 населені пункти у Донецькій області.

“Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої. Олексієво-Дружківка також не захоплена окупантом”, — знову спростував Ковальов.

Окрім цього, 1 серпня 2026 року окупанти вже включили Костянтинівку до складу “муніципального округу Горлівки”. Оскільки російські пропагандисти вважають, що захопили Костянтинівку ще в липні.

Нагадаємо, Колодязі на Лиманському напрямку вдалося деокупувати в межах четвертого етапу операції “Вівальді”. Аби звільнити село, українські військові залучили піхоту, механізовані підрозділи та безпілотні системи. Повернути населений пункт вдалося завдяки спільній роботі різних ланок Сил оборони.