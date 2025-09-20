Наслідки обстрілів у Донецькій області за 19 вересня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

19 вересня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинула одна людина у Костянтинівці. Ще троє цивільних дістали поранення у Костянтинівці, один у Покровську та один у Ямполі. Вибухи зруйнували 27 цивільних об’єктів. Серед них є спорткомплекс, торговий павільйон, критична інфраструктура та житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 129 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

19 вересня 2025 року від російських ударів загинув один житель Костянтинівки

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 19 вересня внаслідок ударів російських військових загинула одна людина у Костянтинівці.

Ще троє цивільних дістали поранення у Костянтинівці, один у Покровську та один у Ямполі.

За уточненням Покровської міської військової адміністрації поранення дістала жінка, орієнтовно 70 років. Вона знаходиться без свідомості. Її особисті дані встановлюють.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 19 вересня 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 647 житель Донеччини, ще 8 155 дістали поранень.

19 вересня 2025-го від російських ударів постраждали майже 27 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 977 раз. Під вогнем були 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, селище Ямпіль та село Криворіжжя.

Протягом доби під обстріли потрапили 27 цивільних об’єктів, з них 22 — житлові будинки. Зокрема:

найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці . Окупаційна армія била по місту безпілотниками, артилерією та 9 разів скидала авіабомби. Руйнування зазнали 7 багатоквартирних та 2 приватних будинки, спорткомплекс, торговий павільйон і критична інфраструктура;

у Краматорську безпілотники росіян пошкодили 2 приватних будинки;

ще два приватних будинки та підприємство зруйнували БПЛА “Герань-3” (відомий як “Шахед”) у Дружківці ;

по селу Криворіжжя Покровського району окупанти скинули дві авіабомби “КАБ-250” та вдарили БПЛА “Герань-2”. Пошкоджень зазнали 9 приватних будинків.

У ніч на 19 вересня пошкодили два будинки у Сіверську

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

два будинки пошкодили у Сіверську;

у Донецькому Миколаївської громади пошкодили один будинок.

129 разів за 5 вересня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 19 вересня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 129 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 50 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман та Новопавлівка;

другий за кількістю атак — Новопавлівський напрямок . Тут росіяни 33 рази йшли в атаку поблизу населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське;

ще 19 атак нарахували на Торецькому напрямку у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та Степанівки;

на Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє;

9 разів загарбники штурмували позиції ЗСУ на Сіверському напрямку в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки;

найменше росіяни атакували на Краматорському напрямку — 3 рази у районі Ступочок.

Нагадаємо, 18 вересня 2025 року на околицях Покровська автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху поранення дістала журналістка “5 каналу” Ольга Калиновська. Вона у супроводі військових їхала до міста для зйомки репортажу.