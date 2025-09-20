19 вересня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинула одна людина у Костянтинівці. Ще троє цивільних дістали поранення у Костянтинівці, один у Покровську та один у Ямполі. Вибухи зруйнували 27 цивільних об’єктів. Серед них є спорткомплекс, торговий павільйон, критична інфраструктура та житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 129 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
19 вересня 2025 року від російських ударів загинув один житель Костянтинівки
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 19 вересня внаслідок ударів російських військових загинула одна людина у Костянтинівці.
Ще троє цивільних дістали поранення у Костянтинівці, один у Покровську та один у Ямполі.
За уточненням Покровської міської військової адміністрації поранення дістала жінка, орієнтовно 70 років. Вона знаходиться без свідомості. Її особисті дані встановлюють.
Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 647 житель Донеччини, ще 8 155 дістали поранень.
19 вересня 2025-го від російських ударів постраждали майже 27 цивільних об’єктів на Донеччині
За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 977 раз. Під вогнем були 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, селище Ямпіль та село Криворіжжя.
Протягом доби під обстріли потрапили 27 цивільних об’єктів, з них 22 — житлові будинки. Зокрема:
найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці. Окупаційна армія била по місту безпілотниками, артилерією та 9 разів скидала авіабомби. Руйнування зазнали 7 багатоквартирних та 2 приватних будинки, спорткомплекс, торговий павільйон і критична інфраструктура;
у Краматорську безпілотники росіян пошкодили 2 приватних будинки;
ще два приватних будинки та підприємство зруйнували БПЛА “Герань-3” (відомий як “Шахед”) у Дружківці;
по селу Криворіжжя Покровського району окупанти скинули дві авіабомби “КАБ-250” та вдарили БПЛА “Герань-2”. Пошкоджень зазнали 9 приватних будинків.
У ніч на 19 вересня пошкодили два будинки у Сіверську
Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:
два будинки пошкодили у Сіверську;
у Донецькому Миколаївської громади пошкодили один будинок.
129 разів за 5 вересня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині
За даними Генерального штабу ЗСУ, 19 вересня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 129 разів штурмували позиції українських захисників:
найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 50 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман та Новопавлівка;
другий за кількістю атак — Новопавлівський напрямок. Тут росіяни 33 рази йшли в атаку поблизу населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське;
ще 19 атак нарахували на Торецькому напрямку у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля та Степанівки;
на Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє;
9 разів загарбники штурмували позиції ЗСУ на Сіверському напрямку в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки;
найменше росіяни атакували на Краматорському напрямку — 3 рази у районі Ступочок.