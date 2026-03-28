Наслідки обстрілів у Донецькій області за 27 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

27 березня 2026 року на Донеччині загинув 41-річний чоловік в Олексієво-Дружківці. Ще шестеро дістали поранень. Четверо в Олексієво-Дружківці: мати з сином 55 і 35 років, чоловік 55 та жінка 45 років. Двоє у Костянтинівці: 61-річний чоловік та 84-річна жінка. Удари росіян за добу зруйнували 15 цивільний об’єкт та ще 22 — у ніч на 28 березня. Серед них — інфраструктурні об’єкти, житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Військові на Донеччині за добу відбили 93 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 27 березня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинула одна людина в Олексієво-Дружківці. Поліцейські уточнюють, що загиблим є 41-річний чоловік.

Водночас ще четверо в Олексієво-Дружківці дістали поранень та ще двоє людей дістали поранень у Костянтинівці. За уточненням правоохоронців в Олексієво-Дружківці поранення дістали мати з сином 55 і 35 років, чоловік 55 та жінка 45 років. У Костянтинівці поранні 61-річний чоловік та 84-річна жінка.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 27 березня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 008 жителів Донеччини, ще 9 093 дістали поранень.

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 434 разів. Під вогнем були 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, Святогорівка та Черкаське.

Протягом доби під обстріли потрапив 15 цивільний об’єкт, з них 11 — житлові будинки. Зокрема:

чотири безпілотники атакували Краматорськ та зруйнували 1 багатоквартирний та 2 приватних будинки і цивільний автомобіль;

на Олексієво-Дружківку росіяни скинули бомбу “КАБ-250” та пошкодили 2 приватні будинки;

у Миколаївці росіяни пошкодили два багатоквартирних будинки;

два приватні будинки зруйнували у Райгородку ;

у Костянтинівці внаслідок артилерійського удару пошкодили приватний будинок;

ще один приватний будинок пошкодив FPV-дрон у Дружківці ;

інфраструктурний об’єкт пошкодили ударом БПЛА “Гербера” у Черкаському ;

у Святогірську пошкодили цивільний автомобіль.

У ніч на 28 березня росіяни пошкодили щонайменше 22 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

в Оріхуватці Краматорського району зруйнували 18 будинків та лінію електропередач;

один будинок зруйнували у Спасько-Михайлівці Новодонецької громади;

неуточнену кількість приватних будинків пошкодили у Різниківці Сіверської громади;

у Добропіллі пошкодили цивільний автомобіль;

у Миколаївці пошкодили лінію електропередач.

93 рази за 27 березня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 27 березня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 93 рази штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 36 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгородне та Новопавлівка.

другим на кількістю атак став Костянтинівський напрямок , де окупанти 35 разів атакували в бік населених пунктів Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та Софіївка ;

на Лиманському напрямку російська армія атакувала 9 разів у напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього;

на Слов’янському напрямку українські захисники зупинили 6 спроб окупантів просунутися неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки;

на Олександрівському напрямку росіяни 4 рази атакували у бік населених пунктів Олександроград, Вербове та Калинівське;

на Краматорському напрямку окупанти 3 рази наступали в бік Маркового та Червоного.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заяву, яку президент України Володимир Зеленський зробив 26 березня щодо гарантій безпеки, які США нібито готові надати лише після виходу ЗСУ з Донеччини. Він назвав ці слова “брехнею” і зазначив, що США готові надати гарантії після завершення війни. Долю Донецької області, за його словами, не обговорювали.